Xavier Valls se ríe del VAR en Onze de TV3 y revoluciona las redes

El pasado domingo, el partido entre la Real Sociedad y el F.C. Barcelona estuvo marcado por una jugada que generó una gran controversia. Robert Lewandowski, delantero del equipo azulgrana, anotó un gol que fue anulado por fuera de juego tras a la revisión del VAR.

Esta decisión dejó perplejos tanto a los jugadores como a la afición culé, que no podían creer la mala precisión milimétrica con la que se revisó la jugada. La anulación del gol debido a una supuesta posición adelantada de Lewandowski por cuestión de centímetros fue muy discutida.

Y muchos opinan que se debería reconsiderar el uso del fuera de juego semiautomático. Ya que algunas decisiones son interpretadas de forma errónea. Las redes sociales se llenaron de comentarios tras la anulación, y la polémica no se hizo esperar.

Contundentes declaraciones de Xavier Valls

Los seguidores culés, que han visto cómo el VAR les ha beneficiado y perjudicado en diferentes momentos de la temporada, aprovecharon para mostrar su frustración. Incluso algunos medios de comunicación, habitualmente críticos con el Barça, no daban crédito a la decisión.

En este contexto, Xavier Valls, presentador del programa 'Onze' de TV3, reaccionó de una manera peculiar. Utilizando el humor para reflejar la incredulidad que rodeó al incidente.

Durante la emisión del programa, Valls se presentó con un par de zapatos exageradamente grandes, haciendo una divertida alusión a la anulación del gol. Su gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales. Donde los usuarios lo interpretaron como una crítica directa a la decisión del VAR y al fuera de juego milimétrico que afectó a Lewandowski.

Valls afirmó que “perplejidad es la palabra para definir cómo nos quedamos con la anulación del gol de Lewandowski”. Reflejando la sorpresa y desconcierto que esta jugada generó entre los aficionados y expertos deportivos.

La reacción de Xavier Valls conectó con el sentir general de muchos aficionados. En redes sociales, varios usuarios comentaron que el uso de la tecnología para analizar el fuera de juego está llegando a niveles absurdos. Especialmente cuando afecta a jugadas en las que apenas hay diferencia en centímetros.

Se toman la situación con humor

La idea de que Lewandowski “calzara un 54” se convirtió en el centro de muchas bromas y comentarios. Resaltando lo que algunos consideran un problema en la implementación actual del fuera de juego automatizado. Las palabras de Valls, quien también se refirió al buen juego de la Real Sociedad, reflejan una realidad.

| @OnzeTv3

Que el propio Barça no puede ignorar: el equipo de San Sebastián fue superior durante el partido. A pesar del enfado y las distintas bromas, Valls no evitó hablar sobre el rendimiento del Barça y admitió que el equipo de Hansi Flick no estuvo a la altura.

Dejando claro que el Barça mereció perder por la calidad y el esfuerzo de la Real Sociedad. Con su comentario, Valls ofreció una perspectiva equilibrada, reconociendo los méritos del rival sin dejar de lado la controversia en torno al VAR. El momento cómico de los zapatos gigantes de Xavier Valls no solo trajo algo de humor a la situación.

Sino que también sirvió como una forma de reflexión sobre el impacto que tiene el VAR en el juego. Y cómo afecta la experiencia de los espectadores y la emoción del fútbol. El gesto del presentador resonó en redes, donde muchos usuarios agradecieron la crítica humorística de Valls al sistema de fuera de juego semiautomático.