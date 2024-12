Xavier Valls diu el que molts pensen sobre Frenkie de Jong

No va ser una tarda gens senzilla per al FC Barcelona. Els de Hansi Flick visitaven terres andaluses amb un positivisme aclaparador després d'haver recuperat el somriure amb la victòria de dimarts a Son Moix. Eren conscients els culers que sortir victoriosos del Benito Villamarín era imprescindible per tornar a establir-se en una dinàmica de bonances.

I així semblava que passaria quan Robert Lewandowski va empènyer al fons de les malles un centre raset i mesurat de Koundé després d'una esplèndida combinació entre Lamine i Pedri. Va arribar el temps de descans amb un Barça dominador que havia apaivagat l'empenta inicial del Reial Betis i que semblava tenir les coses controlades. Tot i això, a la segona meitat es va produir un canvi de guió inesperat i els blaugranes van tornar a ser els del 'novembre de merda'.

Els bètics estrenyien des del minut 45:01, tornant a posar problemes al Barça. I una de les solucions que va considerar oportunes Hansi Flick va ser la de fer canvis al 60', donant entrada a dos jugadors molt criticats, Frenkie de Jong i Ferran Torres. "Vaig fer canvis perquè a la segona meitat necessitàvem tenir les cames fresques; A més, dimecres tenim un important partit de la Champions", va explicar després en roda de premsa.

El dia negre de Frenkie de Jong; un més

Tot i això, el que va resultar evident és que tan efectives no van ser aquestes decisions. Tot i que és cert que Ferran Torres va ser l'artífex que el Barça pogués emportar-se almenys un punt, Frenkie de Jong va ser el culpable que el Barça només pogués emportar-se un punt. I és que el neerlandès va provocar un clar penal a Vitor Roque només tres minuts després d'haver saltat al camp. Lo Celso no va errar des del punt fatídic i en aquell moment es posava l'1-1 a l'electrònic.

Amb tot, Frenkie de Jong va tornar a guanyar-se una allau incessant de crítiques, especialment en xarxes socials, on els culers no van dissimular el seu enuig amb el centrecampista neerlandès. Un, de fet, va ser el conegut periodista Xavier Valls, que no sembla especialment fan de l'ex de l'Ajax. "No entenc que Flick parli de recuperar l'esperit de la lluita i insisteix a posar De Jong. Que no ho veu?", proclamava.

I és que, més enllà dels seus errors, el que més atribueixen els culers a Frenkie de Jong és la seva actitud sobre el verd, on se'l percep despistat. No mostra el caràcter de lluita que, per exemple, sí que mostra un altre centrecampista com Gavi. Perd pilotes amb facilitat, no pressiona i no sembla que vagi a reaccionar.