Un periodista de TV3 dice lo que muchos piensan sobre Frenkie de Jong

No fue una tarde nada sencilla para el FC Barcelona. Los de Hansi Flick visitaban tierras andaluzas con un positivismo abrumador después de haber recuperado la sonrisa con la victoria del martes en Son Moix. Eran conscientes los culés que salir victoriosos del Benito Villamarín se antojaba imprescindible para volver a establecerse en una dinámica de bonanzas.

Y así parecía que iba a ocurrir cuando Robert Lewandowski empujó al fondo de las mallas un centro rasito y medido de Koundé tras una espléndida combinación entre Lamine y Pedri. Llegó el tiempo de descanso con un Barça dominador que había apaciguado el arreón inicial del Real Betis y que parecía tener las cosas controladas. Sin embargo, en la segunda mitad se produjo un cambio de guion inesperado y los azulgranas volvieron a ser los del 'noviembre de mierda'.

Los béticos apretaban desde el minuto 45:01, volviendo a poner en apuros al Barça. Y una de las soluciones que consideró oportunas Hansi Flick fue la de realizar cambios en el 60', dando entrada a dos jugadores muy criticados, Frenkie de Jong y Ferran Torres. "Hice cambios porque en la segunda mitad necesitábamos tener las piernas frescas; Además, el miércoles tenemos un importante partido de la Champions", explicó luego en rueda de prensa.

| FCB

El día negro de Frenkie de Jong; uno más

No obstante, lo que resultó evidente es que tan efectivas no fueron estas decisiones. Si bien es cierto que Ferran Torres fue el artífice de que el Barça pudiera llevarse al menos un punto, Frenkie de Jong fue el culpable de que el Barça sólo pudiera llevarse un punto. Y es que el neerlandés provocó un claro penalti a Vitor Roque apenas tres minutos después de haber saltado al campo. Lo Celso no erró desde el punto fatídico y en aquel momento se ponía el 1-1 en el electrónico.

Con todo, Frenkie de Jong volvió a ganarse un aluvión incesante de críticas, especialmente en redes sociales, donde los culés no disimularon su enfado con el centrocampista neerlandés. Uno de ellos, de hecho, fue el conocido periodista Xavier Valls, quien no parece especialmente fan del ex del Ajax. "No entiendo que Flick hable de recuperar el espíritu de la lucha e insiste en poner a De Jong. ¿Que no lo ve?", proclamaba.

Y es que, más allá de sus fallos, lo que más le achacan los culés a Frenkie de Jong es su actitud sobre el verde, donde se le percibe despistado. No muestra el carácter de lucha que, por ejemplo, sí muestra otro centrocampista como Gavi. Pierde balones con facilidad, no presiona y no parece que vaya a reaccionar.