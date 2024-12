Els culers enfonsen Frenkie de Jong a Twitter pel penal a Vitor Roque: 'Cap...'

Semblava que Frenkie de Jong podia trobar per fi un bon estat de forma després de tantíssim temps generant més ombres que llums. Dimarts a Son Moix va anotar un gol i va repartir una assistència als 18 minuts en què va estar sobre el verd, deixant bones sensacions. I gràcies a això, avui Hansi Flick ha tornat a donar-li l'oportunitat de tenir minuts al tram final de partit.

Tot i això, només tres minuts al camp en van tenir prou el neerlandès per fer-la grossa i tornar a aixecar les crítiques entre el respectable culer. I és que De Jong va cometre un clar penal sobre Vitor Roque en una situació clarament evitable. El migcampista es va creuar a la trajectòria de Tigrinho en una pilota en profunditat que va rebre l'atacant del Betis.

La presa de decisió de Frenkie no va ser la més oportuna, ja que hi hauria d'haver emprès una altra trajectòria de carrera en lloc de llançar-se contra el rival, clarament més veloç. I diversos aficionats del Barça han mostrat el descontentament amb un nou error de l'ex de l'Ajax a X, anteriorment Twitter. "Moltes gràcies a De Jong per fotre'ns un altre partit de la temporada", protestava un.

Penal decisiu

I és que després Giovani Lo Celso no va errar des del punt fatídic per igualar la contesa (1-1). En aquells moments, el Reial Betis estava sent infinitament superior i tot feia indicar que el Barça no seria capaç de tornar a agafar la davantera.

"Estic fins i tot els ous de Frenkie de Jong", deia un altre directe missatge d'un altre seguidor culer, al qual només li va quedar assimilar que es tractava d'un "penal clar". Finalment, el periodista Fermín Suárez tampoc no es va mostrar gaire conforme amb la decisió que prenc De Jong en la defensa d'aquesta pilota a l'esquena de la defensa.

"Zero sentit córrer en perpendicular cap a l'atacant (=et convida al contacte sí o sí) i no paral·lelament per forçar-lo a l'error. Vitor Roque es quedava sense angle, era només aguantar", explicava el comunicador, que va catalogar l'acció com una " imprudència de Frenkie".

Al final, una mica de culpa va acabar tenint el neerlandès que el Barça no pogués endur-se els tres punts del Benito Villamarín. Tot i que Ferran Torres tornés a avançar l'elenc català al 82', Assane Diao va posar el 2-2 definitiu ja en el temps de prolongació. Amb això, els blaugranes tallen la ratxa de set victòries consecutives al Benito Villamarín, però continuen acumulant 13 visites sense caure derrotats.