La frase viral de Hansi Flick després del Mallorca - Barça

per Iker Silvosa

El que va passar ahir a la nit a Son Moix va suposar un alleujament absolut a tots els estaments del Barça. Els nois de Hansi Flick van poder golejar (1-5) i recuperar les bones sensacions d'abans després d'una segona meitat irresistible. Tot i que si bé és cert que els primers 45 minuts no van transcórrer per senders il·lusionants, ja que el Barça va patir, després del descans hi va haver un canvi de xip extraordinari.

Amb tot, Lamine Yamal, un altre cop titular, va tornar a desplegar el seu talent i va liderar una golejada supèrbia del Barça a Mallorca. La defensa no va veure porta, però va provocar el penal de l'1-2, va assistir amb l'exterior a l'1-3 i va iniciar la jugada de l'1-4 amb la mateixa superfície del peu. La nit va aconseguir cotes encara més felices després que veiessin porta tres jugadors que estaven en hores baixes: Ferran Torres, Pau Víctor i Frenkie de Jong.

Amb tot, Hansi Flick va recuperar aquest somriure macabra al qual ens havia acostumat els primers mesos de competició. A la roda de premsa posterior a la disputa del xoc, el míster teutó va deixar un titular d'aquells que es recordaran durant molt de temps. "Estem contents perquè ja s'ha acabat aquest novembre de merda; ara comença el desembre", va deixar anar.

El “novembre de merda” del Barça

I és que la primera jornada del recentment acabat el mes de novembre va transcórrer amb el que s'havia establert com a normalitat absoluta. El Barça va golejar primer l'Espanyol i uns dies després l'Estrella Roja. No obstant això, precisament a Belgrad va caure lesionat una de les grans cartes ofensives, Lamine Yamal, i res no va tornar a ser el mateix.

| FCB

Van perdre al Reale Arena, van empatar a Balaídos i van caure derrotats a casa davant de la UD Las Palmas en els tres següents duels de LaLiga, amb l'excepció de la victòria a Champions contra el Brest. Amb tot, amb aquest únic punt sumat dels nou disputats, van permetre que el Reial Madrid els remuntés un gran matalàs de punts i es col·loquessin només un per sota i amb un partit menys. Però ahir va tornar Lamine Yamal a l'onze i, amb això, va tornar l'alegria.

Ara, al desembre, s'acosten partits interessantíssims que, de ben segur, determinaran l'avenir de l'equip tant a LaLiga com a la Champions. Després de la visita a Mallorca, ara han de viatjar al Benito Villamarín el cap de setmana i al Signal Iduna Park dimecres que ve; gairebé res. Després, els dos últims duels de l'any els disputa a casa: el primer contra el Leganés i el segon contra tot un Atlètic de Madrid. Real Betis, Borussia Dortmund i Atlètic de Madrid en dues setmanes.