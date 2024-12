Ferran Torres fastigueja una jugada de Lamine Yamal i els culers esclaten a Twitter

per Iker Silvosa

El duel se n'ha anat al seu temps mort intermedi amb un Barça dominador que liderava per la mínima a l'electrònic. Tot i això, des dels primers minuts del segon capítol, el Reial Betis va saber fer un pas important cap endavant i posar el Barça contra les cordes. Els culers resistien com podien, posant més afany a les accions defensives que a les ofensives.

Els pocs acostaments a l'àrea rival després del descans naixien d'accions individuals molt puntuals. La majoria, és clar, protagonitzades per l'home més determinant del Barça, Lamine Yamal. En una, arrencant gairebé al centre del camp, es va desfer de diversos rivals abans de plantar-se a la frontal de l'àrea bètica.

| FCB

En aquell important moment en què només li quedava un defensor del qual desfer-se, la pilota se li va acabar marxant una mica llarga, amb la suposada fortuna que la va rebre Ferran Torres. Tot i això, el valencià, que tot just portava uns minuts sobre el verd, es trobava en una clara posició antireglamentària i l'acció no ha pogut anar a més. Aquesta badada del '7' va provocar diverses crítiques per part dels aficionats culers.

"Ferran Torres arruïnant tota la jugada de Lamine Yamal..." se'n lamentava un. Altres eren fins i tot més durs amb el de la pedrera del València: "Jugar amb Ferran Torres és com jugar amb 10". I és que l'ex del City no acaba de convèncer el respectable culer.

Tot i això, va complir amb la profecia

Tot i aquesta desafortunada acció, Ferran Torres després va brindar l'alegria al Barça, aconseguint enviar la pilota al fons de les malles després d'una extraordinària assistència de Lamine Yamal. En primera instància, l'assistent havia aixecat el banderí i el col·legiat havia anul·lat el gol. Però la revisió del VAR va evidenciar que el '7' estava habilitat.

Amb això, Ferran Torres es ratifica a si mateix com el jugador de l'actual plantilla que més gols ha anotat al Real Betis; són 5 en els darrers 3 partits. Robert Lewandowski n'ha anotat 4 i Raphinha 3. A més, amb el seu gol d'avui, l'equip verd-i-blanc s'ha convertit en la víctima favorita de Ferran Torres, ja que a ningú no l'ha marcat més que a ells.

És, de fet, el segon gol consecutiu del de Foios, que ja va aconseguir veure porta dimarts a la visita del Barça a Son Moix. Tot i les crítiques, sembla que Ferran Torres està recuperant la seva versió de revulsiu, aquesta que tan bé va exercir al començament del curs passat.