Xabi Alonso i l’escut del Reial Madrid
Fotomuntatge amb Xabi Alonso, l'escut del Reial Madrid i el Santiago Bernabéu al fons | Canva
Xabi Alonso confirma que no confia en un jugador: El Real Madrid ja ho sap

En l'XI contra l'Osasuna va quedar clar que per a Alonso aquest jugador és secundari

Joan Grimal
per Joan Grimal

L'estrena a la Lliga de Xabi Alonso com a entrenador del Real Madrid no podia arribar amb més expectació. El tècnic donostiarra s'estrenava a la banqueta blanca al Santiago Bernabéu, amb un onze inicial que no ha deixat indiferent ningú. Les novetats han estat moltes, però també els missatges entre línies.

Un onze ple de novetats i missatges implícits

El Real Madrid va sortir al camp amb Courtois a la porteria, acompanyat per Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen i Álex Carreras a la defensa. Al mig del camp, Tchouaméni va exercir d'àncora al costat de Valverde i Arda Güler, mentre que a la davantera van aparèixer Brahim, Mbappé i Vinicius.

L'afició va celebrar la valentia del tècnic, apostant per fitxatges acabats d'arribar i un mig del camp dinàmic. Tanmateix, molts seguidors es van preguntar per les absències destacades, sobretot de jugadors que semblaven tenir un rol assegurat a la plantilla.

Home amb vestit en un estadi de futbol al costat d’un rètol verd de sortida d’emergència
Xabi Alonso dona sortida a aquest jugador del Reial Madrid | XCatalunya

La banqueta, la gran notícia del debut a la Lliga

Les mirades es van posar ràpidament en els suplents. Entre ells hi havia noms il·lustres com Carvajal, Alaba, Ceballos, Asensio i Fran García. També va sorprendre la presència de joves promeses com Gonzalo, Thiago i Mastantuono, l'argentí que va il·lusionar a la pretemporada i que molts esperaven a l'onze titular.

L'absència de Mastantuono en el primer onze de Lliga ha generat sorpresa, especialment perquè s'esperava el seu debut oficial a Chamartín.  El jove talent haurà d'esperar per tenir protagonisme, almenys en els plans inicials de Xabi Alonso.

Vinicius i l’escut del Reial Madrid
Muntatge amb Vinícius i l'escut del Reial Madrid | Canva

El jugador assenyalat pel tècnic donostiarra

Tanmateix, la incògnita més gran va quedar resolta a mitja anàlisi del partit.  Xabi Alonso va deixar clar que Rodrygo no entra en els seus plans prioritaris. El brasiler, que havia estat important en l'etapa de Carlo Ancelotti, es va quedar a la banqueta durant aquesta estrena a la Lliga.

El missatge és contundent: el nou tècnic no confia plenament en ell.  L'aposta ofensiva per Brahim, Güler, Vinicius i Mbappé deixa l'ex del Santos en un paper secundari. La notícia no ha passat desapercebuda al club, que ja comença a prendre nota de la situació.

L'onze d'Alonso marca un canvi de rumb al Real Madrid. La confiança en joves fitxatges com Huijsen i Carreras demostra que el tècnic vol una plantilla fresca, amb fam i energia per competir a tots els fronts. L'aposta per Güler com a titular reforça la idea que el turc serà una peça fonamental a la medul·lar.

El club, pendent de les conseqüències internes

La decisió de prescindir de Rodrygo com a titular obre un debat intern. El brasiler encara té mercat a Europa i no seria estrany que els rumors de traspàs comencin a intensificar-se. El Real Madrid necessita equilibri econòmic després de les últimes inversions, i un jugador en segon pla podria convertir-se en peça de mercat.

Xabi Alonso, per la seva banda, no dubta a prendre decisions valentes. La seva estrena al Bernabéu ha deixat clar que no li tremolarà el pols per donar un gir a la plantilla si ho considera necessari.

Un Bernabéu expectant amb el nou cicle

El Santiago Bernabéu va rebre l'equip amb un ambient d'il·lusió i esperança. La graderia vol veure un Madrid competitiu, amb fam de títols i disposat a lluitar cada pilota.  La primera alineació d'Alonso reforça aquesta idea, però també deixa preguntes obertes sobre el futur d'alguns jugadors.

