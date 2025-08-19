José Álvarez confirma la intenció d'Iñaki Peña, però el Barça prefereix una altra opció

El futur d'Iñaki Peña al FC Barcelona sembla sentenciat. Tot i haver format part de l'expedició blaugrana a la gira asiàtica de pretemporada, va ser l'únic dels 30 futbolistes convocats que no va disputar ni un sol minut. Fins i tot Diego Kochen, porter del filial, va tenir oportunitats, mentre que l'alacantí va romandre sempre a la banqueta.
El motiu és evident: la porteria del Barça està completament coberta. Szczęsny ha renovat recentment, Joan García ha arribat per ser el titular i Ter Stegen segueix per aquí després de solucionar les seves diferències amb la directiva. En aquest context, Peña no té lloc i el club busca donar-li sortida en les pròximes setmanes.
El desig d'Iñaki Peña davant l'estratègia del club
El periodista José Álvarez ha revelat a Sport Plus que Peña gestiona dues alternatives reals per continuar la seva carrera: el Celta de Vigo i el Como, a Itàlia. El porter té clara la seva preferència per jugar a LaLiga, en un club com el Celta que necessita reforçar la porteria. Tanmateix, el Barça considera que l'opció més viable és la cessió al Como.
Al club blaugrana ja treballen en una operació que inclouria renovació i préstec immediat, una fórmula que assegura minuts al porter i allibera espai a la plantilla. El seu contracte acaba el 2026, per la qual cosa, renovant-lo, el Barça s'estalvia deixar-lo marxar gratis el proper estiu quan torni de la cessió a l'equip de Fàbregas.
Cesc Fàbregas, peça clau en l'operació italiana
El Como, en el seu segon any a la Serie A, compta amb l'atractiu de tenir Cesc Fàbregas com a entrenador. L'exfutbolista culer ha demanat expressament l'arribada d'Iñaki Peña per reforçar la porteria del conjunt llombard. La bona relació entre les parts i la garantia de protagonisme converteixen aquesta opció en la més factible en aquests moments.
El Celta, per la seva banda, estudia l'operació però no ha fet passos tan ferms. El club gallec necessita reforçar diverses posicions i el seu marge econòmic és més ajustat, cosa que complica la incorporació immediata de Peña. L'arribada de Ionut Radu no ha acabat de convèncer i ara volen anar a per un altre porter.
Iñaki Peña té 25 anys i es troba en un punt de la seva carrera on necessita minuts per consolidar-se. Ja va demostrar la seva capacitat quan Ter Stegen va estar lesionat, però la competència interna l'ha relegat a l'ostracisme. La seva sortida es presenta com l'única via per mantenir la seva progressió i recuperar protagonisme a l'elit.
La manca d'oportunitats durant la pretemporada ha estat un missatge clar: el Barça no compta amb ell per a aquesta campanya. Fins i tot amb tres porters per davant, la direcció esportiva prefereix apostar per donar confiança a joves com Kochen abans que atorgar oportunitats a Peña.