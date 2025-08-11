Cop dur per a un jugador del Reial Madrid: Xabi Alonso no el tindrà a l'inici de Lliga

La pretemporada del Real Madrid avança amb la intensitat esperada. El període estival probablement més curt de la història de l'elenc blanc semblava que seria un mer tràmit perquè Xabi Alonso acabés d'inculcar els últims mecanismes. Tanmateix, no tot ha estat positiu aquests dies, ja que un contratemps inesperat ha alterat els plans inicials del nou entrenador.
Eduardo Camavinga, un dels futbolistes cridats a fer un salt de protagonisme aquest curs, ha patit un esquinç al turmell dret durant una sessió de treball. Les proves mèdiques han descartat una lesió greu, però el temps estimat de recuperació, proper als deu dies, el deixa pràcticament fora de l'estrena de Lliga davant Osasuna el pròxim 19 d'agost.
Tampoc estarà disponible per a l'amistós contra el WSG Tirol a Àustria, cosa que priva Xabi Alonso de continuar provant variants amb ell al camp. Recordem que aquesta és l'única prova de pretemporada amb què compta el Real Madrid, que ha vist aquest període escurçat després de la disputa del Mundial de Clubs al juny.
Un historial que preocupa a la casa blanca
El migcampista francès arrossega un historial recent que no passa desapercebut. A la temporada 2024-25 va arribar a perdre's 35 partits entre el seu club i la selecció, la majoria per problemes musculars. Aquesta última molèstia suposa ja la cinquena lesió que pateix en menys d'un any, una dada que genera inquietud tant al cos tècnic com entre els aficionats. Després de la marxa de Luka Modric, Camavinga tenia al davant l'oportunitat de consolidar-se com a peça clau a la medul·lar, però aquest nou entrebanc l'obliga a començar des del darrere un cop més.
El debut de Lliga del Real Madrid estava planificat amb un centre del camp renovat, capaç d'oferir dinamisme i solidesa. La baixa de Camavinga obliga Xabi Alonso a considerar altres opcions, com avançar la posada a punt d'altres migcampistes o variar l'esquema inicial. L'absència d'un jugador amb la seva capacitat física i versatilitat limita les alternatives per afrontar un Osasuna que sol plantejar partits intensos i de molt desgast.
Terminis i possibles escenaris de retorn
Tot i que l'evolució marcarà els temps, l'objectiu és que el jugador pugui reincorporar-se de cara al segon compromís de LaLiga, davant el Real Oviedo el 24 d'agost. Si la recuperació avança segons el previst, podria arribar-hi amb pocs entrenaments a les cames, per la qual cosa la seva presència en aquell enfrontament dependrà de l'estat físic i de la valoració tècnica. La prioritat és evitar recaigudes que puguin comprometre la resta de la temporada.
Camavinga és conscient que necessita continuïtat per assolir la seva millor versió. La seva capacitat per recuperar pilotes, trencar línies amb conducció i donar equilibri defensiu és un actiu que el Real Madrid no es pot permetre perdre per llargs períodes. El repte ara és doble: superar l'esquinç i, sobretot, deixar enrere una dinàmica de lesions que amenaça de frenar la seva progressió. La temporada tot just comença, però per al francès ja ha arribat el moment de demostrar que està preparat per ser un fix a l'onze de Xabi Alonso.