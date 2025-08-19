Xabi Alonso confirma que no confía en un jugador: El Real Madrid ya lo sabe

El estreno liguero de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid no podía llegar con mayor expectación. El técnico donostiarra se estrenaba en el banquillo blanco en el Santiago Bernabéu, con un once inicial que no ha dejado indiferente a nadie. Las novedades han sido muchas, pero también los mensajes entre líneas.

Un once lleno de novedades y mensajes implícitos

El Real Madrid salió al campo con Courtois en la portería, acompañado por Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen y Álex Carreras en la defensa. En el centro del campo, Tchouaméni ejerció de ancla junto a Valverde y Arda Güler, mientras que en la delantera aparecieron Brahim, Mbappé y Vinicius.

La afición celebró la valentía del técnico, apostando por fichajes recién llegados y un centro del campo dinámico. Sin embargo, muchos seguidores se preguntaron por las ausencias destacadas, sobre todo de jugadores que parecían tener un rol asegurado en la plantilla.

| XCatalunya

El banquillo, la otra gran noticia del debut liguero

Las miradas se posaron rápidamente en los suplentes. Entre ellos estaban nombres ilustres como Carvajal, Alaba, Ceballos, Asensio y Fran García. También sorprendió la presencia de jóvenes promesas como Gonzalo, Thiago y Mastantuono, el argentino que ilusionó en la pretemporada y que muchos esperaban en el once titular.

La ausencia de Mastantuono en el primer once liguero ha generado sorpresa, especialmente porque se esperaba su debut oficial en Chamartín. El joven talento tendrá que esperar para tener protagonismo, al menos en los planes iniciales de Xabi Alonso.

| Canva

El jugador señalado por el técnico donostiarra

Sin embargo, la mayor incógnita quedó despejada a mitad del análisis del partido. Xabi Alonso dejó claro que Rodrygo no entra en sus planes prioritarios. El brasileño, que había sido importante en la etapa de Carlo Ancelotti, se quedó en el banquillo durante este estreno liguero.

El mensaje es contundente: el nuevo técnico no confía plenamente en él. La apuesta ofensiva por Brahim, Güler, Vinicius y Mbappé deja al ex del Santos en un papel secundario. La noticia no ha pasado desapercibida en el club, que ya empieza a tomar nota de la situación.

El once de Alonso marca un cambio de rumbo en el Real Madrid. La confianza en jóvenes fichajes como Huijsen y Carreras demuestra que el técnico quiere una plantilla fresca, con hambre y energía para competir en todos los frentes. La apuesta por Güler como titular refuerza la idea de que el turco será una pieza fundamental en la medular.

El club, pendiente de las consecuencias internas

La decisión de prescindir de Rodrygo como titular abre un debate interno. El brasileño todavía tiene mercado en Europa y no sería extraño que los rumores de traspaso comiencen a intensificarse. El Real Madrid necesita equilibrio económico tras las últimas inversiones, y un jugador en segundo plano podría convertirse en pieza de mercado.

Xabi Alonso, por su parte, no duda en tomar decisiones valientes. Su estreno en el Bernabéu ha dejado claro que no le temblará el pulso para dar un giro a la plantilla si lo considera necesario.

Un Bernabéu expectante con el nuevo ciclo

El Santiago Bernabéu recibió al equipo con un ambiente de ilusión y esperanza. La grada quiere ver un Madrid competitivo, con hambre de títulos y dispuesto a pelear cada balón. La primera alineación de Alonso refuerza esa idea, pero también deja preguntas abiertas sobre el futuro de algunos jugadores.