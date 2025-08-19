Un nen d’11 anys dona una lliçó als seus pares en un torneig de ping-pong

El que va començar com un exercici d'humilitat va acabar en una gesta històrica. Un matrimoni català va voler donar al seu fill una lliçó vital: que aprengués a conviure amb la derrota. Per això, el van inscriure en una categoria molt superior a la seva, amb rivals molt més grans i experimentats.
L'escenari escollit va ser el Campionat d'Espanya sub-19 de tennis taula. Allà, un nen d'onze anys justos s'havia d'enfrontar a joves de fins a vuit anys més. La diferència física era evident, i el pla semblava clar: rebre una lliçó de realitat i continuar aprenent.
El nen els va superar un a un. Contra tot pronòstic, va acabar proclamant-se campió nacional sub-19. El petit va confessar en acabar que va sentir la pressió dels seus rivals. “Ells són més grans, però es posen nerviosos perquè saben que soc un nen. Era el meu moment per ensenyar qui soc”.
Un nom que comença a sonar fort
A mitja competició, la sorpresa es va estendre entre organitzadors i públic. I el nom de Ladimir Mayorov va començar a repetir-se amb insistència al recinte. El seu domini a la taula no deixava lloc a dubtes.
No es tractava d'una casualitat. Ladimir feia temps que mostrava unes condicions excepcionals. Ell mateix explicava que havia agafat una pala de tennis taula abans fins i tot d'aprendre a caminar. Els seus reflexos, la seva disciplina i una tècnica depurada l'han convertit en una joia de l'esport espanyol.
Entre la disciplina i el talent natural
D'origen ucraïnès i rus, però nascut i criat a Catalunya, Ladimir se sent plenament espanyol. Els seus pares van arribar al país l'any 2000 i des de petit li van inculcar tant la disciplina com l'amor per l'aprenentatge.
La seva mare va explicar després de la victòria que l'objectiu no era el títol. “Volíem que aprengués a perdre, perquè també és important”, va comentar. El pare va reforçar la idea: “Les derrotes ensenyen tant com els triomfs”. La realitat, però, va ser que el seu fill va convertir la suposada derrota en un èxit absolut.
Una carrera que ja traspassa fronteres
L'heroïcitat al campionat nacional no és un fet aïllat. Amb tot just 12 anys acabats de fer, Ladimir ja s'havia proclamat subcampió d'Europa en la categoria sub-15. Aquest èxit internacional va confirmar que el seu no era una moda passatgera.
El seu rendiment ha obert un debat en el món de l'esport. Com gestionar el talent precoç sense cremar etapes massa ràpid? Ha d'enfrontar-se sempre un nen prodigi a categories superiors? El cert és que el seu cas ha posat sobre la taula la dificultat d'equilibrar formació i èxit.
Els pares, entre orgull i prudència
Tot i l'eufòria per la victòria, els pares de Ladimir mantenen un to cautelós. Orgullosos, sí, però també conscients de la pressió que pot recaure sobre el seu fill. “Ara estem pensant on apuntar-lo perquè, de debò, aprengui a perdre”, va dir la seva mare amb ironia.
La frase reflecteix una paradoxa: com més intenten els seus pares que conegui la derrota, més victòries aconsegueix. El nen sembla destinat a destacar allà on competeix, independentment de la categoria.
El futur d'un prodigi
El triomf de Ladimir Mayorov al Campionat d'Espanya sub-19 ha traspassat l'àmbit esportiu. La seva història ja circula a les xarxes socials com a exemple de talent precoç, esforç i superació. Per a molts, representa l'esperança d'un futur campió mundial en tennis taula.