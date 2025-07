Vol sortir: Míchel el vol pel Girona, però té competència a la Lliga turca

per Iker Silvosa

El Girona afronta aquest mercat de fitxatges amb l'ambició de millorar una medul·lar que la temporada passada va mostrar mancances tant físiques com creatives. Amb la pretemporada ja en marxa, els moviments als despatxos comencen a accelerar-se per donar a Míchel les peces que necessita en el seu esquema.

D'entre les opcions que gestiona la direcció esportiva, Benjamin Bouchouari ha emergit com el nom preferit per enfortir el centre del camp, assegurava Foot Mercato. El futbolista marroquí, que milita al Saint-Étienne, travessa un moment d'incertesa després del descens del club francès a la Ligue 2. Aquesta situació ha deixat la seva continuïtat en entredit, especialment tenint en compte que només li resten dotze mesos de contracte i que la seva projecció ha cridat l'atenció de diversos equips europeus.

Amb 23 anys, Bouchouari ja suma experiència tant a França com a escala internacional amb el Marroc. Durant l'última temporada va disputar 26 partits, mostrant una notable capacitat per distribuir joc i trencar línies rivals amb la seva visió. A Montilivi valoren especialment el seu marge de creixement i la seva versatilitat per jugar en diferents posicions del mig del camp, des del pivot fins a zones més avançades.

L'interès del Girona i la competència del Trabzonspor al mercat de fitxatges

La direcció esportiva del Girona, encapçalada per Quique Cárcel, ha reconegut la necessitat de reforçar el centre del camp després de les sortides recents de jugadors clau i el final de les cessions de peces importants. Aquesta urgència ha portat a accelerar els contactes amb l'entorn de Bouchouari i el Saint-Étienne, on ja s'assumeix que serà complicat retenir el jugador més enllà d'aquest estiu.

Tanmateix, el club català no és l'únic en la pugna. El Trabzonspor turc també s'ha posicionat com un pretendent seriós, disposat a presentar una oferta competitiva que podria encarir l'operació. A aquesta batalla s'hi suma el fet que el valor de mercat del marroquí ronda els cinc milions d'euros, xifra assequible per a diversos equips de la Superlliga turca i altres lligues europees amb múscul financer. El Girona ha de moure's ràpid si vol avançar-se i assegurar un dels fitxatges clau d'aquest mercat estival 2025.

Més enllà de l'aspecte econòmic, l'arribada de Bouchouari suposaria un salt de qualitat en l'esquema de Míchel. El tècnic madrileny ha insistit en diverses ocasions en la necessitat de reforçar la medul·lar amb perfils joves, dinàmics i tècnics. El marroquí respon a aquesta descripció: destaca per la seva visió de joc, capacitat de pressió i habilitat per sorprendre en arribades a l'àrea rival. A més, la seva experiència internacional, incloent-hi la recent medalla de bronze olímpica amb el Marroc, reforça la seva mentalitat competitiva.

El Girona, que en les últimes temporades ha apostat per la barreja de talent jove i experiència, trobaria en Bouchouari un projecte a mitjà termini, però també un futbolista preparat per rendir des del primer dia a LaLiga. La seva polivalència tàctica, sumada a una excel·lent condició física, permetria a l'equip adaptar-se a diferents sistemes i rivals, reforçant així l'ambició de lluitar per objectius més ambiciosos aquest curs.