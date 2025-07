L'Espanyol busca un migcampista a la Bundesliga: Manolo González dona l'OK

Els despatxos pericos no han deixat de treballar per reforçar una plantilla que aspira a fer un salt de qualitat aquest curs. Després d’haver fet ja diversos fitxatges destacables, l’objectiu ara és trobar el pivot ideal per a l’esquema de Manolo González. El tècnic ha demanat un ‘5’ que sigui capaç d’organitzar les ofensives del seu equip, així com complir en tasques defensives.

La direcció esportiva, encapçalada per Fran Garagarza, ha intensificat la seva cerca de fitxatges per al centre del camp. Amb la marxa de Justin Smith i la finalització de la cessió d’Urko González, la necessitat d’incorporar un migcampista físic i amb capacitat per equilibrar el joc s’ha tornat urgent. En aquest context, el club ha centrat els seus esforços en la Bundesliga, una lliga on abunda el perfil que encaixa en la idea de futbol de Manolo González.

Les últimes informacions apunten que l’Espanyol ja ha donat el vistiplau per negociar per Kristijan Jakic, internacional croat de l’Augsburg. Amb 28 anys, Jakic ha construït la seva carrera entre la Bundesliga i la selecció de Croàcia, aportant experiència en escenaris exigents i demostrant una polivalència que li permet actuar també com a central o lateral. Ha estat el periodista Andre Oechsner qui ha avançat aquest interès.

| FC Augsburgo

Durant la campanya passada, el croat va disputar 35 partits oficials amb l’Augsburg, sent un dels jugadors clau en la lluita per la permanència del seu equip a la Bundesliga. La seva aportació no es limita a la feina defensiva, sinó que també destaca per la seva sortida de pilota i la capacitat de recórrer metres amb potència. A més, Jakic va formar part de la plantilla de l’Eintracht Frankfurt que va conquerir l’Europa League el 2022, un aval important a l’hora d’assumir reptes en clubs amb pressió i ambició com l’Espanyol.

Operació en marxa: negociacions i xifres del possible traspàs

La direcció esportiva blanc-i-blava hauria arribat ja a un acord amb el jugador, segons avancen mitjans alemanys. Tanmateix, el pas definitiu serà convèncer l’Augsburg per tancar el traspàs al voltant dels tres milions d’euros. El valor de mercat de Jakic, segons Transfermarkt, ascendeix a 6,5 milions, però la voluntat del futbolista i l’interès de l’Espanyol podrien facilitar l’operació.

Des del club es considera estratègic invertir en un migcampista d’aquestes característiques, capaç de competir des del primer dia i aportar equilibri tant en fases defensives com ofensives. Manolo González necessita una anella que alliberi els interiors de càrrega defensiva i permeti a l’equip perico desplegar el seu joc de possessió, pressió alta i transicions ràpides, tal com ha assajat en els primers amistosos de la pretemporada.

El possible fitxatge de Kristijan Jakic respon a la idea d’enfortir el centre del camp amb un futbolista físic, però també amb intel·ligència tàctica. L’Espanyol vol guanyar presència en els duels, protegir millor la seva defensa i augmentar la sortida neta de pilota des del darrere. L’arribada del croat permetria a Manolo González emprar esquemes més atrevits i variants durant els partits, adaptant-se a rivals de diferent perfil.