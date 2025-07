Moviment de Florentino Pérez i Xabi Alonso que deixa Vinícius fora del Reial Madrid

L'estiu al futbol europeu sol estar carregat de rumors, operacions inesperades i estratègies d'alt nivell als despatxos. La tensió se sent tant a les oficines com als vestidors, on les estrelles del Real Madrid viuen una etapa d'incertesa poc habitual per a una plantilla acostumada a l'èxit. El club blanc, conegut pels seus girs de guió al mercat de fitxatges, afronta dies clau que poden canviar la història recent del club i d'alguns dels seus protagonistes.

Vinicius i l'arribada de nous referents al Real Madrid

La figura de Vinicius Junior ha estat durant els últims anys un dels grans reclams del madridisme, especialment després de la sortida d'històrics com Karim Benzema o Cristiano Ronaldo. I, al principi, semblava complir amb escreix el gran repte que se li havia encomanat. Tanmateix, l'arribada de nous referents ha generat una dinàmica diferent dins del vestidor. Xabi Alonso, nou tècnic del Real Madrid, ha deixat clar que tots els jugadors s'han de guanyar el seu lloc, trencant així el clima de favoritismes que va existir en etapes anteriors.

Vinicius, que va enlluernar en les seves primeres temporades, ara viu un moment de dubtes. Les seves estadístiques a la temporada 2024/2025 reflecteixen una certa irregularitat: va disputar 58 partits oficials, anotant 22 gols i signant 19 assistències, xifres considerables però lluny de les expectatives per a un jugador destinat a liderar la plantilla. I, sobretot, lluny de Mbappé. La segona part de la temporada va estar marcada per una davallada en el seu rendiment, especialment en les grans cites, on no va aconseguir marcar diferències.

| Real Madrid

L'impacte de la gestió de Florentino Pérez i el canvi en la política de fitxatges

El president del Real Madrid, Florentino Pérez, no ha dubtat a prendre decisions dràstiques quan el futur del club ho ha requerit. L'aposta per Xabi Alonso forma part d'una estratègia de rejoveniment i modernització de la plantilla. Florentino i el seu equip han avaluat tant el rendiment esportiu com l'impacte extraesportiu de Vinicius, valorant les seves actituds dins i fora del camp.

Les negociacions per renovar l'extrem brasiler es van complicar després de la irrupció d'ofertes milionàries des de l'Aràbia Saudita i el pols de l'entorn del jugador per ser el millor pagat de la plantilla. Segons s'ha sabut les darreres setmanes, la postura de la directiva s'ha endurit, considerant fins i tot la venda del jugador si les pretensions salarials no s'ajusten a la política del club.

Al vestidor, la competència amb Mbappé i el rol cada cop més protagonista de Bellingham han desplaçat Vinicius a un segon pla, tant a escala mediàtica com futbolística.

El Real Madrid sap que es troba davant d'un moment clau per decidir el futur de Vinicius Junior. El contracte del brasiler expira el juny de 2027, però el club no vol córrer el risc de perdre valor de mercat en un jugador que, amb l'arribada de noves estrelles, ja no és imprescindible. La possibilitat d'un traspàs milionari al futbol saudita és sobre la taula, i podria servir per finançar noves incorporacions o equilibrar els comptes davant l'augment de massa salarial.

Per la seva banda, Xabi Alonso aposta per un equip en què la meritocràcia serà la base, allunyant-se de la protecció que en el seu dia va oferir Carlo Ancelotti a determinades figures. Vinicius es troba així en una cruïlla: lluitar per recuperar el protagonisme en un equip cada cop més competitiu, o buscar un nou destí on tornar a sentir-se la peça clau.