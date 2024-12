Vol jugar al Barça i s'ofereix per al gener: Hansi Flick s'ho pensa

Falten 2 setmanes perquè s'inauguri el mercat hivernal i al Barça no tenen previst fer gaire moviment llevat de contratemps d'última hora o alguna lesió. Tot i això, estan atents a les possibilitats que ofereix el mercat i en els últims dies han rebut l'oferiment del davanter del Borussia Dortmund, Donyell Malen.

Actualment el jugador no té gaire protagonisme i es buscaria intentar una cessió al mercat del gener, així apunten mitjans alemanys. El Dortmund li agradaria un traspàs i xifra al voltant de 20 milions d'euros al futbolista, però el Barça no contempla aquesta opció, Arsenal i Atlètic de Madrid són els altres clubs interessats i han preguntat per la situació del davanter holandès.

Donyell Malen, la seva trajectòria com a futbolista professional

Donyell Malen és un futbolista professional neerlandès, nascut el 19 de gener de 1999 a Wieringen, Països Baixos. Juga principalment com a davanter i és conegut per la seva velocitat, habilitat tècnica i capacitat per marcar gols.

Malen va començar la seva carrera a les categories juvenils de l'Ajax, però després es va traslladar al PSV Eindhoven, on es va destacar a l'equip juvenil i eventualment va fer el seu debut al primer equip. Durant el seu temps al PSV, es va convertir en un dels joves talents més prometedors d'Europa, aconseguint un gran nombre de gols i assistències.

| @donyellmalen

El 2021, Donyell Malen es va unir al Borussia Dortmund per uns 30 milions d'euros, on s'ha continuat desenvolupant com a jugador i ha contribuït a l'equip amb la seva capacitat ofensiva. A més, Malen ha estat part de la selecció nacional dels Països Baixos, participant en competicions internacionals i mostrant el seu talent a l'escenari global.

En la present temporada registra 4 gols, 2 a bundeslliga i 2 a Champions. Té contracte amb el Dortmund fins al 2026 i un valor de mercat al voltant dels 40 milions d'euros, tot i que el conjunt alemany el deixaria sortir per una quantitat semblant a la que el va fitxar.

Malen, un davanter polivalent

Una de les principals virtuts d'aquest davanter és que pot jugar en diverses posicions del front d'atac, és un jugador versàtil i ràpid, dels que agraden a Hansi Flick pel seu desbordament i arribada i el seu principal handicap és el gol, ja que no és un davanter golejador però per això el Barça ja té Lewandowski, actual pitxitxi de la lliga i de la Champions.

Sens dubte seria un reforç per reforçar el fons d'armari perquè hi ha molts partits en què l'equip necessita cames fresques i jugadors fiables que aportin i després de la curta plantilla que té aquest any el FC Barcelona, el tècnic alemany ha d'estirar els del planter i de gent molt jove que encara no està preparada per a grans escenaris.

Un dels noms a tenir en compte per a les properes setmanes sens dubte el davanter titular amb la selecció holandesa.