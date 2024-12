Surten a la llum les imatges de Vinicius encarant-se amb l'afició del Rayo Vallecano

Vinícius Jr., estel del Reial Madrid, és un dels jugadors més talentosos de la seva generació, però també una figura envoltada de polèmica. Des de fa molt de temps, el seu estil de joc electritzant i el seu caràcter l'han convertit en un imant per a la controvèrsia.

El brasiler ha estat criticat per les constants protestes als àrbitres, que sovint interrompen el flux dels partits i generen debats sobre la seva actitud en moments clau. Tot i que les seves queixes solen estar relacionades amb les decisions arbitrals que considera injustes, la seva manera d'expressar el desacord ha estat vista com a excessiva.

Això li ha valgut nombroses amonestacions i la desaprovació de certs sectors del públic. A més, els seus encaraments amb altres jugadors i amb la grada han avivat el debat sobre la seva actitud. Ha protagonitzat enfrontaments verbals i físics al camp, cosa que ha polaritzat l'opinió pública.

La seva darrera acció polèmica

En el partit d'ahir contra el Rayo Vallecano, el conjunt merengue no va poder passar de l'empat a 3 a Vallecas i va desaprofitar una oportunitat única per assaltar el lideratge. Tot i això, en comptes d'acceptar el resultat i estirar autocrítica, l'entorn madridista ha preferit "fer-se la víctima" i assenyalar l'actuació arbitral.

Un jugador que també ens té acostumats a aquest comportament victimista és Vinicius Jr, que ahir va ser protagonista de noves accions molt polèmiques. Una va ser al final del matx, quan el jugador es va dirigir a l'afició rayista en el seu camí cap a vestidors.

El brasiler va respondre de molt mala manera a joves seguidors del Rayo Vallecano, fent el gest de dos dits amb la mà, 'enviant' l'equip vallecà a segona. Amb aquesta imatge, Vinicius torna a quedar en evidència i es torna a demostrar la manca de tacte i poca professionalitat.

L'expulsió es va jugar en una protesta

A més, aquesta no va ser l'única acció polèmica del matx, ja que va protestar diverses vegades al col·legiat del matx d'una manera molt desconsiderada. El '7' del Reial Madrid va veure només la targeta groga quan va protestar Munuera Montero, quan el brasiler va arribar a insultar directament l'àrbitre.

Aquesta acció es va comparar amb l'expulsió d'Hansi Flick al partit de lliga de la setmana passada davant el Real Betis. El tècnic del FC Barcelona va veure la vermella directa a la trobada del Benito Villamarín per, segons l'àrbitre, "sortir de l'àrea tècnica cridant i gesticulant, protestant molt".

Tot i això, les imatges del partit mostren que la reacció de l'alemany no n'hi havia per tant, i molt més lleu que la protesta de Vinicius ahir a Vallecas. És per això que des de l'afició culer demanen igualtat de reglament als dos equips, i que no hi hagi una doble vara de mesurar.