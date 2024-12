Moviment de Gyökeres que beneficia el Barça: Laporta i Flick a l'aguait

La bona situació esportiva del Barça, sumada a una millora gradual a les seves finances, permet al club somiar grans fitxatges. Tot i que les limitacions econòmiques encara són evidents, el projecte esportiu sota la direcció de Hansi Flick comença a generar il·lusió entre els aficionats. Aquest context ha posat el club en una posició atractiva per a jugadors d'elit que cerquen un equip competitiu i amb aspiracions europees.

Un dels noms que més ressona als despatxos del Camp Nou és el de Viktor Gyökeres. El davanter suec, en plena explosió amb l'Sporting de Portugal, és protagonista d'una de les novel·les del mercat. La seva decisió recent de rebutjar el Manchester United, un club històricament dominant, ha sorprès molts i ha obert una porta per al Barça. Gyökeres sembla decidit a jugar en un equip que competeixi a Champions League la temporada que ve, cosa que el United no pot garantir.

La connexió entre Gyökeres i Ruben Amorim, nou tècnic del United i antic entrenador del suec a l'Sporting, semblava ser clau per al fitxatge pels Red Devils. Tot i això, la situació actual de l'equip anglès, lluny dels llocs d'elit a la Premier League, ha pesat més en la decisió del davanter. Amb 25 gols i 4 assistències en 23 partits aquesta temporada, Gyökeres no vol fer un pas enrere en la seva carrera. El seu objectiu és consolidar-se en un club que permeti lluitar per títols importants i seguir ampliant la seva impressionant ratxa golejadora.

Rivals de nivell a la licitació

El rebuig al United no ha passat desapercebut a Barcelona, on Deco i Joan Laporta segueixen de prop els moviments del mercat. Gyökeres s'ha convertit en una prioritat per al club, que busca reforçar la davantera amb un jugador del seu perfil. El suec, que aquest any ja va superar el rècord de Zlatan Ibrahimovic com a màxim golejador suec en un any natural, combina potència, velocitat i capacitat golejadora. Aquestes qualitats el converteixen en un complement ideal per a Robert Lewandowski, que apunta a renovar i mantenir-se com el davanter titular la temporada que ve.

Deco sap que la competència per Gyökeres serà ferotge, amb clubs com el Bayern Munic i el PSG també interessats a aconseguir els seus serveis. Tot i això, el projecte del Barça, basat en el retorn a l'elit europea, podria ser un factor decisiu. El davanter suec ha demostrat la seva ambició, i el Barça confia que la seva història i el seu estil de joc siguin suficients per seduir-lo.

El principal obstacle continua sent el preu. L'Sporting de Portugal no està disposat a vendre la seva estrella per menys de 70 milions d'euros, una xifra que el Barça podria tenir dificultats per assolir. Tot i això, la voluntat del jugador de jugar en un equip Champions i lluitar per títols podria inclinar la balança a favor dels blaugranes. Per ara, el futur de Viktor Gyökeres continua sent incert, però la seva negativa al Manchester United ha fet un gir inesperat a la carrera pel seu fitxatge. Al Camp Nou, Laporta, Flick i Deco ja es preparen per donar el cop que podria transformar la davantera blaugrana la temporada que ve.