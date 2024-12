Pol Alonso deixa KO a Vinicius per unes imatges lamentables: 'Barra lliure'

El Reial Madrid va viure un complicat partit ahir a Vallecas, empatant 3-3 contra el Rayo Vallecano en un matx ple de tensió. Els gols i el ritme del matx van quedar en un segon pla a causa de les diferents polèmiques decisions arbitrals i les constants queixes de Vinicius Junior.

El brasiler, novament, va ser protagonista pel seu comportament amb l'àrbitre, deixant imatges que han encès les xarxes. Les accions de Vinicius han provocat un debat entre aficionats i periodistes.

El brasiler es va encarar amb l'àrbitre, li va cridar a la cara i va gesticular de manera agressiva, cosa que, sorprenentment, es va saldar amb només una targeta groga. En contrast, altres futbolistes, com Robert Lewandowski, han estat sancionats amb severitat per accions molt menors.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Polèmiques imatges de Vinicius

El periodista Pol Alonso no va trigar a reaccionar als fets, citant un vídeo on Vinicius perd els papers davant del col·legiat. Pol va compartir la publicació amb una frase contundent: "Vinícius és la definició de barra lliure". Les seves paraules reflecteixen el malestar general de molts aficionats, que consideren que el jugador del Reial Madrid té un tracte arbitral diferent.

La publicació original, compartida per un usuari de Twitter, destaca la doble vara de mesurar amb què se sancionen les protestes dels futbolistes. "Li diu 'fodase' (fotet en brasiler)", subratlla el missatge, recordant com a altres jugadors se'ls ha castigat per gestos més lleus, com tocar-se el nas en el cas de Lewandowski.

L'enuig en xarxes: "Un altre reglament per a ells"

Les respostes al vídeo no es van fer esperar. Milers d'aficionats van mostrar la seva indignació davant els fets, amb frases que demostren l'afartament cap a la situació arbitral.

Un usuari va comparar la sanció rebuda per Vinicius amb l'expulsió de Flick: "I li treu la groga, el primer que li diu és 'fodase'. Jo en conec un que per moure la mà, dos partits". Un altre comentari va ironitzar sobre l'actitud de l'àrbitre: "El col·legiat no té ous".

Fins i tot es va suggerir que Vinicius gaudeix d'“un altre reglament”. "Juguen amb un altre reglament", va escriure un aficionat, deixant clar el sentiment de favoritisme que, segons molts, existeix al voltant del Reial Madrid.

Vinicius i la polèmica constant

La veritat és que el jugador brasiler no deixa de ser centre de la polèmica. El seu talent sobre el terreny de joc sovint queda eclipsat per comportaments que divideixen l'afició. En aquest cas, les imatges parlen per si soles: una protesta desmesurada i un àrbitre que va preferir evitar una sanció més gran.

Pol Alonso, amb el seu comentari, ha donat veu a una gran part dels aficionats que senten que la justícia arbitral no s'aplica igual a la lliga espanyola. El debat està servit: ¿Vinicius mereix un tracte diferent o els àrbitres temen prendre mesures dràstiques?

El que és segur és que un cop més, el brasiler i el Reial Madrid tornen a ser protagonistes fora del terreny de joc.