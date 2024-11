El vol Aràbia Saudita: El Barça lluita per un crac de la Premier League

El president Joan Laporta vol un reforç galàctic per a l'estiu del 2025 i un dels noms que més agrada per diferents motius és el de Mohammad Salah, extrem dret del Liverpool que acaba contracte i queda lliure la temporada que ve. Un jugador que agrada molt al president i el va voler fitxar el 2021, però el Liverpool no ho va posar gens fàcil i finalment el club va haver d'optar per Raphinha, Lewandowski i altres fitxatges.

Ara la situació és diferent perquè és el jugador qui decideix el seu futur en quedar lliure però no serà una batalla senzilla per fitxar-lo perquè hi ha més clubs que barallen per l'egipci i l'Aràbia Saudita ve amb molta força preparant un contracte astronòmic per intentar fitxar la estrella del conjunt d'Anfield.

Salah, el galàctic que vol Joan Laporta

L'extrem egipci porta 7 temporades al Liverpool on gairebé sempre arriba a la xifra dels 30 gols per temporada. Ha ser campió de la primer i d'Europa i ha disputat 3 finals de Champions League. Una altra de les raons per les quals agrada molt és pel seu “pic” amb el Reial Madrid després de la final de Kíev el 2018 on Sergio Ramos el va lesionar i d'aquí Salah sempre ha mostrat públicament les seves ganes de revenja contra el conjunt blanc. Un altre dels motius per il·lusionar-se és perquè sempre va dir que el seu ídol era Leo Messi i fa anys va dir que el Barça era un club que li agradava molt. Sens dubte no és una operació senzilla pel seu sou alt però el club ho vol intentar de totes les maneres.

Com seria el seu encaix en aquest Barça de Flick?

Salah és un especialista per dreta, posició que actualment ocupa Lamine Yamal, i la pregunta és si podrien ser compatibles tots dos futbolistes. Lamine és un jugador que pot jugar més per dintre perquè combina molt bé amb els interiors, mentre que Salah en ser un jugador més ràpid sol buscar l'1 vs 1 contra el lateral. Els bons jugadors sempre estan destinats a entendre's i aquesta pressió alta que fa el Barça de Flick també la fa el Liverpool amb Salah, Luis Diaz i Darwin, per la qual cosa l'adaptació seria molt més ràpida perquè l'estil de joc dels dos clubs és força similar.

Salah ha començat com un tir la temporada i ja porta 9 gols i 9 assistències en què portem de temporada, sent un dels grans artífexs perquè el Liverpool estigui en primera posició tant a la Premier League com a la Champions. El proper partit que tenen precisament és contra el Reial Madrid i aquí veurem el gran Salah. Amb contracte fins al 2025 i amb un valor de mercat situat en 70 milions d'euros, és una de les gangues per a l'estiu que ve.