L'actriu que va sortir fa 15 anys amb Sergio Ramos i segurament no te'n recordis

Sergio Ramos, conegut tant per la seva carrera com a futbolista com per la seva vida privada, segueix generant interès mediàtic. Actualment està casat amb Pilar Rubio, amb qui té quatre fills i manté una relació estable. No obstant això, abans de la seva història d'amor amb la presentadora, Ramos va tenir un breu romanç el 2009 amb la popular actriu Amaia Salamanca, coneguda en aquesta època pel seu paper a Sin tetas no hi ha paradís, que va durar només quatre mesos. Encara que breu, la seva relació es va convertir en un dels temes preferits de la premsa del cor al seu moment.

Aquell 2009, tant Sergio Ramos com Amaia Salamanca estaven a l'apogeu de les seves respectives carreres. Ramos, consolidat al Reial Madrid i en plena projecció internacional com a defensa, i Salamanca, una de les actrius joves més prometedores d'Espanya, van formar una de les parelles més populars de la temporada. Els mitjans seguien cadascuna de les sortides i capturaven les mostres d'afecte que compartien en públic. No obstant això, la relació va ser curta, i tots dos van decidir seguir els seus camins separats sense més escàndols.

De fet, la premsa rosa del moment va assegurar que va ser el futbolista qui va prendre la decisió de trencar la relació perquè "no volia lligar-se a un compromís formal". Després es va assegurar que l'actriu podria haver tornat amb el seu ex, el líder del grup Pignoise, Álvaro Benito, que també va ser futbolista i ara és comentarista a Movistar+.

Amaia Salamanca i Sergio Ramos actualment

Després de la seva relació amb Ramos, Amaia Salamanca ha mantingut un perfil més discret pel que fa a la seva vida personal, encara que la seva carrera com a actriu ha seguit en ascens, consolidant-la com una de les figures destacades al cinema i la televisió a Espanya. Ha tingut altres relacions, però la seva vida actual en parella amb l'empresari Rosauro Varo, amb qui té tres fills, és avui el seu centre d'estabilitat i felicitat.

Per la seva banda, Sergio Ramos també va continuar la seva vida romàntica abans de trobar l'estabilitat amb Pilar Rubio. Ramos i Rubio van començar la seva relació el 2012 i, després de diversos anys junts, es van casar en un espectacular casament a Sevilla el 2019. La parella ha estat elogiada per la seva unió i comparteixen detalls de la seva vida familiar a les xarxes socials, on mantenen una base de seguidors fidels.

Actualment, a l'àmbit esportiu, Sergio Ramos està sense equip després d'haver viscut una nova etapa al Sevilla FC, el seu club formatiu, al qual va tornar després d'una llarga carrera al Reial Madrid i una breu estada al París Saint-Germain. El camero està esperant que li arribi una nova oportunitat per prolongar la carrera esportiva. La seva última aparició pública va tenir lloc diumenge passat en el combat d'Ilia Topuria.