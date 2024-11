Pau Cubarsí deixa anar la bomba i li ho comunica a Hansi Flick: El Barça encantat

El jove defensor del FC Barcelona,Pau Cubarsí, va patir un cop fort en el seu últim partit contra l'Estrella Roja a Belgrad, un contratemps que ha preocupat l'entorn blaugrana. Al mig del matx, Cubarsí es va emportar un impacte a la cara que li va causar una ferida considerable.

I el va obligar a rebre 10 punts de sutura d'emergència a les mans del doctor Pruna, responsable mèdic del primer equip. La zona afectada va quedar inflamada, cosa que va portar el cos tècnic a plantejar-se donar-li descans per evitar qualsevol risc addicional.

Sorprèn amb la seva petició

Tot i els consells mèdics i de la inflor evident, Cubarsí ha expressat el seu gran desig de no perdre's el proper partit de diumenge davant de la Reial Societat. Conscient de la seva importància en la defensa i les necessitats de l'equip, el central ha demanat al Barça que valori les opcions per permetre jugar sense comprometre la seva recuperació. En aquest sentit, ha sol·licitat una màscara de protecció per reduir el risc d'obrir novament la ferida.

Amb aquesta proposta, Cubarsí busca donar una mostra de compromís i del seu caràcter competitiu, alhora que intenta preservar-ne la integritat física. Amb el suport del FC Barcelona, Cubarsí ha pres la iniciativa i ha visitat durant la jornada d'avui un especialista a la clínica Teknon de Barcelona. Un centre mèdic de referència per estudiar la viabilitat d'una màscara que us permeti jugar amb garanties.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Segons ha informat Mundo Deportivo, el jugador espera una solució que li doni la seguretat que la ferida no patirà danys addicionals, ja que la zona continua sent delicada. L'objectiu és trobar un bon disseny que no només us protegeixi la cara, sinó que també resulti còmode i us ofereixi una bona visibilitat en el terreny de joc.

La possibilitat de veure'l el diumenge

La màscara en qüestió s'haurà d'ajustar a les necessitats específiques de Cubarsí. Qui busca una protecció que, a més de cobrir la ferida, no afecti la zona inflamada ni el camp visual.

Amb l'ajuda dels especialistes, el Barça treballa per ajustar la protecció facial a les característiques del jugador i que pugui competir en les millors condicions possibles quan abans. Cubarsí és conscient de la importància de no arriscar gaire, però, alhora, no vol deixar de sumar minuts en un partit clau.

Aquest dissabte, després de la darrera sessió d'entrenament abans de l'enfrontament amb la Reial Societat, es prendrà la decisió final sobre la participació de Cubarsí al proper partit. El tècnic Hansi Flick tindrà un paper fonamental en aquesta resolució, ja que estarà en contacte directe amb el jugador i amb el doctor Pruna. La comunicació entre l'entrenador, el personal mèdic i el jugador serà determinant per avaluar si Cubarsí pot viatjar a terres basques i jugar-hi diumenge sense risc.