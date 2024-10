Ni Chelsea ni Liverpool: Els dos clubs que volen Ferran Torres

El Barça té constància que hi ha dos clubs anglesos que han mostrat una predisposició clara a intentar fitxar Ferran Torres al mercat hivernal. Aquests dos clubs serien l'Arsenal de Mikel Arteta i l'Aston Villa d'Unay Emery. Des d'Anglaterra apunten a un interès seriós per l'extrem valencià que no és un jugador titular al sistema de Hansi Flick, per la qual cosa es podria buscar una sortida per veure si troba l'oportunitat de ser titular i tornar a una lliga on ja va destacar prèviament abans de venir al Barça.

Ferran Torres no és un titular fix per a Hansi Flick

Ferran Torres actualment es troba lesionat però no és un jugador titular a les alineacions de Hansi Flick. Ha disputat un total de 328 minuts aquest inici de temporada a causa de la plantilla curta que té el Barça i per donar descansos als jugadors titulars i que acumulen més minuts. Ho té molt complicat trobar un forat a l'onze inicial a causa de la gran competència que té i el gran estat de forma de jugadors com Raphinha, Lamine Yamal i el mateix Robert Lewandowski.

El futbolista blaugrana ha passat de ser un jugador important en algun moment de la temporada passada a ser un jugador residual aquest inici de lliga. Per això clubs anglesos mostren interès per intentar convèncer-lo que fora del Barça pugui tenir més minuts.

El valencià té contracte fins al 2027 i una clàusula de 1.000 milions d'euros, per la qual cosa el Barça haurà de demanar un preu raonable per vendre'l. El van fitxar el 2022 per uns 55 milions d'euros al Manchester City en una temporada que venia de marcar 8 gols, 4 a Champions League i sent un jugador important a l'esquema de Pep Guardiola, sobretot els primers mesos de temporada.

Els seus números l'allunyen de la titularitat

El rendiment esperat per part de tota l'afició culer i la pròpia directiva que va invertir molt en aquest fitxatge, pel qual les expectatives eren molt altes, ha deixat molt a desitjar. Tot just porta 23 gols en els més de 100 partits que porta disputats amb la samarreta del FC Barcelona. Uns números molt pobres per ser l'extrem d'un club que genera tant de perill i tant de joc ofensiu com el Barça.

I ja no és només els números, sinó que la seva aportació és molt baixa, molt pocs regats realitzats amb èxit, molt pocs trets a porta, molt poques assistències i un nivell d'incidència en el joc ofensiu molt baix. Per això un xaval de 17 anys com Lamine Yamal li hagi passat per sobre i jugadors com Raphinha que també han estat criticats al seu moment, també ho hagi passat per sobre. Sens dubte, un jugador que ha perdut protagonisme i que totes les parts tenen clares que el millor és pactar un preu de sortida i buscar sort a un altre costat.