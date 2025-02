Vinícius la fa grossa després del Real Madrid - Manchester City: Les xarxes cremen

El Real Madrid ha tornat a demostrar la seva grandesa a Europa amb una contundent victòria per 3-1 sobre el Manchester City al Santiago Bernabéu, certificant el seu pas a la següent fase de la Lliga de Campions amb un global de 6-3. Tanmateix, més enllà del brillantor futbolístic, la polèmica s'ha desfermat a les xarxes socials després d'una publicació de Vinícius Jr. al seu compte de 'X' (abans Twitter).

Minuts després del xiulet final, el brasiler, que no va ser protagonista en el partit però ha estat en el punt de mira mediàtic en les últimes setmanes, va escriure un 'misteriós' missatge: "Okay okay okay!!!!!!" acompanyat d'un emoticona d'una cara plorant. El missatge, que ha generat més de 8.8 milions de visualitzacions i milers d'interaccions en qüestió d'hores, ha estat interpretat per molts com una referència a la recent controvèrsia al voltant de la Pilota d'Or.

El rerefons de la polèmica

El passat mes d'octubre, la Pilota d'Or va generar un gran enrenou en l'entorn madridista. S'esperava que Vinícius fos un dels grans candidats al guardó, però la directiva del club, encapçalada per Florentino Pérez, va decidir cancel·lar el viatge a París en l'últim moment després de conèixer-se que el premi no recauria en l'extrem brasiler. Finalment, el guardó va anar a parar a mans de Rodri, cosa que va provocar indignació en l'afició blanca.

L'ambient entre el Real Madrid i el City també venia caldejat des de l'anada a Anglaterra. A l'Etihad Stadium, l'afició anglesa va exhibir una pancarta amb la imatge de Rodrigo i la Pilota d'Or, acompanyada del missatge "Stop crying your heart out" (Deixeu de plorar). Més tard es va conèixer que anava dirigida a Florentino Pérez, no a Vinicius, però, tot i així, el brasiler ha volgut mantenir-se protagonista.

Una victòria contundent, amb Mbappé com a estrella

En l'esportiu, el Real Madrid va ser clarament superior a l'equip de Pep Guardiola. Kylian Mbappé, la gran estrella del partit, es va encarregar de sentenciar l'eliminatòria amb un hat-trick (4', 33' i 61'), deixant sense opcions a un Manchester City que, malgrat intentar-ho, només va poder escurçar en els minuts finals gràcies a un gol de Nico González (90+2').

L'equip de Carlo Ancelotti va demostrar un joc vertical i eficaç, amb una defensa sòlida i un centre del camp dominador que va neutralitzar els intents del City de prendre el control del partit. L'afició madridista va vibrar amb l'equip i va celebrar el pas a la següent ronda amb una nit màgica al Bernabéu.

Amb aquesta victòria, el conjunt blanc segueix ferm en el seu camí cap a una nova "Orejona". Ara, l'equip d'Ancelotti haurà d'enfrontar-se a un nou rival, ja que a vuitens li podria tocar l'Atlètic de Madrid o el Bayer Leverkusen.