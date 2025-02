L'última oferta de Deco perquè Rafael Leao fitxi pel Barça

El mercat de fitxatges d'estiu comença a escalfar motors, i al Camp Nou ja es veuen moviments ambiciosos. Amb la temporada 2024-2025 a la seva recta final, el FC Barcelona busca reforçar el seu atac amb un dels noms més rutilants del futbol europeu: Rafael Leao. L'extrem portuguès de l'AC Milan, conegut per la seva velocitat, tècnica i capacitat per desbordar, s'ha convertit en l'objectiu prioritari de la directiva blaugrana, liderada per Joan Laporta i Deco. Però, què hi ha darrere d'aquesta operació que podria canviar el rumb de l'equip català?

Un jugador que interessa a mitja Europa

Rafael Leao no és un nom nou a les agendes dels grans clubs. Des de la seva explosió a l'AC Milan, on ha brillat tant a la Serie A com a la UEFA Champions League, l'atacant de 25 anys ha demostrat ser una arma letal al front ofensiu. Les estadístiques d'aquesta temporada ho confirmen: en 35 partits oficials, ha marcat 9 gols i proporcionat 8 assistències, acumulant un total de 2.428 minuts al camp entre la Serie A, la Copa Itàlia, la Supercopa d'Itàlia i la Champions League.

El seu impacte és encara més notable a la màxima competició europea, on ha disputat 10 encontres, marcant 3 gols i donant 1 assistència.

No obstant això, Leao sembla haver pres una decisió clau sobre el seu futur. Segons rumors que circulen en l'entorn del futbol italià, el portuguès estaria disposat a deixar el Milan després de diverses temporades exitoses, amb un desig clar: explorar nous horitzons a La Lliga EA Sports, especialment al Barça.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Aquest interès no és recent; l'estiu passat, el club català ja va intentar el seu fitxatge, però un preu de sortida superior als 100 milions d'euros el va fer inviable. Ara, amb una valoració que ronda els 75 milions, l'operació sembla més accessible, encara que continua representant un desafiament financer per als blaugranes.

Una proposta creativa: Ferran Torres en la negociació

El Barça, conscient de les seves limitacions econòmiques, ha ideat una estratègia agosarada per abaratir el traspàs. Segons fonts properes a la directiva, Deco ha presentat una oferta que combina talent i diners: incloure Ferran Torres, el davanter valencià de 24 anys, juntament amb 50 milions d'euros, a canvi de Leao. Ferran, qui ha mostrat destells de qualitat en els últims partits sota Hansi Flick —amb gols decisius com el marcat davant el Mallorca—, no és considerat un titular indiscutible en l'esquema actual de l'equip. El seu contracte, que expira el 2026, i l'interès del Milan pel seu perfil podrien facilitar aquesta operació.

Des de San Siro, l'AC Milan podria veure en Ferran una peça valuosa per reforçar el seu atac, especialment després de la possible sortida de Leao. L'extrem espanyol, amb experiència a la Premier League i una capacitat golejadora provada, encaixaria en l'estil de joc del tècnic Stefano Pioli o el seu eventual successor. Per al Barça, aquesta maniobra no només reduiria el cost del fitxatge, sinó que també alliberaria espai salarial i tàctic per integrar un jugador com Leao, l'estil del qual encaixa perfectament amb la filosofia de possessió i verticalitat que Flick busca implementar.

Què ofereix Leao al Barça?

Rafael Leao és molt més que un extrem ràpid. La seva versatilitat li permet jugar per ambdues bandes o fins i tot com a segon davanter, aportant desbordament, regats i una visió de joc que el converteixen en un maldecap per a qualsevol defensa. Al Milan, ha estat clau en el sistema 4-2-3-1, per generar perill constant. La seva capacitat per marcar diferències en els moments decisius —com a la Champions League, on ha anotat gols crucials— el posiciona com un dels millors del món en la seva posició.

Per al Barça, que busca recuperar el seu esplendor a Europa, Leao seria un fitxatge d'impacte. La seva arribada podria complementar el joc de jugadors com Lamine Yamal o Robert Lewandowski, creant un trident ofensiu temible. No obstant això, la seva adaptació a La Lliga i la pressió del Camp Nou seran desafiaments que haurà de superar, especialment considerant que, històricament, alguns fitxatges milionaris han trigat a trobar el seu lloc a l'equip.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona), XCatalunya

Un futur incert, però prometedor

L'operació encara està en una fase preliminar, i el Milan no ha respost oficialment a la proposta del Barça. Els ‘rossoneri’, que han construït un projecte competitiu al voltant de Leao, podrien exigir un preu més alt o incloure altres condicions en la negociació. Per la seva banda, el club català haurà de gestionar amb cura les seves finances, especialment després de les restriccions econòmiques dels últims anys.

Malgrat els dubtes, la possibilitat de veure Rafael Leao vestit de blaugrana il·lusiona els aficionats. El seu talent, combinat amb l'ambició de Flick de tornar el Barça a l'elit, podria marcar l'inici d'una nova era al Camp Nou. Amb el mercat de fitxatges acostant-se al seu punt àlgid el 2025, totes les mirades estaran posades en aquesta operació que podria redefinir el panorama del futbol espanyol i europeu.