Vinicius cau en la provocació i respon als fans del City: 'Vaig veure la pancarta i...'

Hi havia comptes pendents entre Vinicius i l'afició del Manchester City. El que va passar a finals del 2024 a la gala de la Pilota d'Or formarà part, sens dubte, dels annals dels guardons futbolístics. Tot feia indicar que el futbolista brasiler del Real Madrid obtindria el seu primer premi individual d'aquest calibre, però, al final, de manera totalment inesperada, li van acabar donant a Rodri.

El que havia de ser una gran alegria per al futbol espanyol, ja que feia més de sis dècades que cap futbolista del país era catalogat com el millor del món, es va convertir en un escàndol mundial. Com a símbol de protesta, cap dels representants del club blanc va fer acte de presència a la gala. I en els dies posteriors, es van produir declaracions criticades per molts dels integrants de la plantilla blanca, especialment de Vinicius, que no va rebre la notícia amb especial esportivitat.

Des de llavors, doncs, es va guanyar l'enemistat de l'afició del Manchester City i ahir s'enfrontaven per primera vegada. Els cityzen el van rebre amb un enorme tifo en què es podia apreciar la imatge de Rodri besant la pilota d'or. També es podia llegir un missatge clar i concís: "Stop crying your heart out" (similar a 'deixa de plorar tant').

Reaccions a la pancarta

Mentre la pancarta es mostrava quan els futbolistes saltaven al terreny de joc amb l'himne de la Champions de fons, les reaccions van ser diverses. Van enfocar Rodri, que segueix lesionat però estava a la graderia, i el migcampista espanyol estava gravant el tifo. A Vini se'l va veure mirant amb cara de pocs amics cap a la zona de l'estadi on lluïa aquest missatge.

Hi ha certs dubtes sobre si el '7' merengue comprenia el que estava escrit; Courtois després va dir en roda de premsa, mig en to de broma, que no sabia si Vini ho havia entès perquè no sap si sap anglès. Però la veritat és que el missatge era bastant clar. Simplement amb veure la imatge de Rodri i comprendre que 'cry' significa 'plorar', no té gaire pèrdua.

En el postpartit, Vinicius va ser evidentment preguntat per això i va tractar de respondre calmat. "Vaig veure la pancarta i això em va motivar més. Quan els fans rivals fan aquestes coses, em dona més força per fer un bon partit", va dir.

A més, per si això fos poc, durant la disputa del duel, els aficionats del Manchester City van insistir en Vini. "On és la Pilota d'Or?", li cantaven. A això ell sí que va respondre amb els seus habituals gestos de vacil·lar a la graderia i els va ensenyar el pedaç que els jugadors del Real Madrid lluïen a la màniga. En ell es mostrava que el club de la Castellana ha conquerit 15 Champions.

Malgrat tot això, la veritat és que no li va sortir gaire bé a la parròquia skyblue això de ficar-se amb el brasiler. Vinicius va ser escollit com l'MVP del partit i va brindar una assistència, encara que involuntària, en el gol de la remuntada de Jude Bellingham.