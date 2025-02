Oficial: Un futbolista de l'Athletic de Bilbao es retira

En el món del futbol, hi ha jugadors que deixen empremta més enllà dels títols o estadístiques. Són aquells que representen els valors d'un club, els que forgen una connexió especial amb l'afició i els que, amb la seva entrega i compromís, es converteixen en llegendes. L'Athletic Club s'acomiada d'un d'aquests noms il·lustres, un futbolista que ha estat l'ànima del vestidor i que, després de 16 anys a San Mamés, ha decidit penjar les botes al final de la temporada.

L'Athletic Club ha comunicat oficialment que Óscar de Marcos, el seu actual capità, es retirarà quan acabi el curs. El lateral dret de 35 anys ha estat una peça clau en l'equip des que va arribar el 2009 procedent del Deportivo Alavés. Amb 560 partits disputats amb la samarreta vermella i blanca, s'acomiada com el segon jugador amb més aparicions en la història del club, només per darrere de José Ángel Iribar (614).

"Óscar de Marcos ha anunciat aquest matí als seus companys a Lezama que penjarà les botes a l'Athletic Club al final de temporada després de 16 anys al primer equip", va informar el club en el seu comunicat. El futbolista alabès ha pres aquesta decisió després de meditar-ho durant mesos. No obstant això, ha volgut mantenir-la en secret fins a poder comunicar-la personalment als seus companys i, només després, a la premsa.

De Marcos deixa el futbol professional en un moment dolç per a l'Athletic, amb l'equip en posicions de Champions League i amb la il·lusió de lluitar a l'Europa League. Des que va arribar a Bilbao el 2009, De Marcos es va convertir en un exemple de professionalisme i compromís amb el club. La seva versatilitat li va permetre jugar en diverses posicions, però el seu paper com a lateral dret ha estat fonamental en les últimes temporades. Els seus números reflecteixen la seva importància en l'equip.

Amb el club bilbaí, ha conquerit una Copa del Rei i dues Supercopes d'Espanya, però el seu major llegat és haver estat un referent al vestidor.

El moment de la decisió i la xerrada amb Valverde

De Marcos va revelar que feia anys que valorava la seva retirada, però que sempre tenia dubtes sobre si seguir. Aquesta vegada, però, la seva decisió va ser ferma. "Des del principi de temporada sentia que aquesta seria l'última, però volia esperar a veure si el meu cos em demanava una altra cosa. No ha estat així. Segueixo gaudint, però vull acabar sentint-me útil i important fins a l'últim dia", confessava en roda de premsa.

Un dels moments clau en la seva decisió va ser una xerrada amb Ernesto Valverde durant la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia. "Amb el míster fa temps que ho parlem. Aquest any va quedar clar que era el moment. Mai l'he enganyat. De fet, aquesta vegada ni tan sols ha intentat convèncer-me per seguir", va confessar.

Una despedida sense homenatges, però amb una il·lusió per complir

Tot i que el seu anunci ha entristit l'afició, De Marcos ha insistit que no vol acomiadaments grandiloqüents ni homenatges especials: "No els necessito. Si l'últim dia em volen dedicar tots els gols, que ho facin, però només vull pensar en l'equip". Tot i així, el capità no amaga que hi ha un últim somni que li agradaria complir abans de retirar-se: guanyar l'Europa League.

"És molt difícil, però aquest grup està capacitat. He viscut 16 anys aquí i molts més somnis dels que imaginava, però aixecar un títol europeu seria increïble", deia.

El seu comiat va estar carregat d'emoció, especialment al recordar el seu avi difunt, en qui s'ha inspirat per prendre la decisió. "El meu avi, quan es va acomiadar de la família, ens va dir tres coses: ‘Com no me n'aniré feliç si la meva família està bé, si em sento ple i si no us he donat cap guerra?’. Jo en el futbol em sento així, i així me'n vull anar".

El futur de l'Athletic i el llegat de De Marcos

El jugador va reconèixer que el club té un gran futur per davant i que referents com Iñaki Williams seran els encarregats de liderar la nova generació. "Aquests ja van sols, ja ni em respecten", va bromejar abans de posar-se seriós. "Em faria molta il·lusió veure'ls a la Champions".

Tot i que encara no té clar què farà després de la seva retirada, assegura que afronta la nova etapa amb respecte: "Més que por, sento respecte. És una vida que no conec, ja us ho explicaré més endavant". Quan acabi la temporada, Óscar de Marcos deixarà el futbol professional, però la seva empremta a l'Athletic Club romandrà per sempre. Una carrera marcada per la lleialtat, l'esforç i l'amor a uns colors que ha defensat fins l'últim dia.