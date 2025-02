Vinícius la lía tras el Real Madrid - Manchester City: Las redes arden

El Real Madrid ha vuelto a demostrar su grandeza en Europa con una contundente victoria por 3-1 sobre el Manchester City en el Santiago Bernabéu, certificando su pase a la siguiente fase de la Liga de Campeones con un global de 6-3. Sin embargo, más allá del brillo futbolístico, la polémica se ha desatado en redes sociales tras una publicación de Vinícius Jr. en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Minutos después del pitido final, el brasileño, que no fue protagonista en el partido pero ha estado en el ojo del huracán mediático en las últimas semanas, escribió un 'misterioso' mensaje: "Okay okay okay!!!!!!" acompañado de un emoticono de una cara llorando. El mensaje, que ha generado más de 8.8 millones de visualizaciones y miles de interacciones en cuestión de horas, ha sido interpretado por muchos como una referencia a la reciente controversia en torno al Balón de Oro.

El trasfondo de la polémica

El pasado mes de octubre, el Balón de Oro generó un gran revuelo en el entorno madridista. Se esperaba que Vinícius fuera uno de los grandes candidatos al galardón, pero la directiva del club, encabezada por Florentino Pérez, decidió cancelar el viaje a París en el último momento tras conocerse que el premio no recaería en el extremo brasileño. Finalmente, el galardón fue a parar a manos de Rodri, lo que provocó indignación en la afición blanca.

El ambiente entre el Real Madrid y el City también venía caldeado desde la ida en Inglaterra. En el Etihad Stadium, la afición inglesa exhibió una pancarta con la imagen de Rodrigo y el Balón de Oro, acompañada del mensaje "Stop crying your heart out" (Dejad de llorar). Más tarde se conoció que iba dirigida a Florentino Pérez, no a Vinicius, pero, aun así, el brasileño ha querido mantenerse protagonista.

Una victoria contundente, con Mbappé como estrella

En lo deportivo, el Real Madrid fue claramente superior al equipo de Pep Guardiola. Kylian Mbappé, la gran estrella del partido, se encargó de sentenciar la eliminatoria con un hat-trick (4', 33' y 61'), dejando sin opciones a un Manchester City que, pese a intentarlo, solo pudo descontar en los minutos finales gracias a un tanto de Nico González (90+2').

El equipo de Carlo Ancelotti demostró un juego vertical y eficaz, con una defensa sólida y un centro del campo dominador que neutralizó los intentos del City de tomar el control del partido. La afición madridista vibró con el equipo y celebró el pase a la siguiente ronda con una noche mágica en el Bernabéu.

Con esta victoria, el conjunto blanco sigue firme en su camino hacia una nueva "Orejona". Ahora, el equipo de Ancelotti deberá enfrentarse a un nuevo rival, ya que en octavos podría tocarle el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen.