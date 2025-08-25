Vinicius la fa grossa a les xarxes socials després del retret de l’afició de l’Oviedo

El Real Madrid va aconseguir una gran victòria a Oviedo, però la gran notícia no va ser el triomf. Un cop més, el focus va estar en Vinicius Junior, que va tornar a protagonitzar escenes impròpies d’un jugador del seu nivell. En lloc de centrar-se en el joc, el brasiler va triar el camí de l’espectacle i la provocació.
La trobada al Carlos Tartiere, que hauria d’haver estat una festa, va acabar marcada pels seus gestos i actituds. El públic asturià es va trobar amb un futbolista que va buscar la confrontació. La situació va acabar embrutant el que podia ser una nit de bon futbol.
Un inici des de la banqueta i un guió repetit
Vinicius va començar el partit com a suplent, cosa que no li va asseure gens bé. Va entrar a la gespa al minut 63 amb el marcador encara ajustat. Des del primer moment, les seves accions van generar més polèmica que aportació real. El seu va ser un guió ja massa conegut.
La seva primera aparició clara va acabar en groga per simular un penal. L’àrbitre, De Burgos Bengoechea, no va caure en el seu intent i el va amonestar sense dubtar. Des de llavors, Vinicius es va dedicar a protestar, gesticular i reptar tant el col·legiat com el públic asturià.
El públic esclata i Vinicius respon amb més provocació
L’estadi Carlos Tartiere, ple de gom a gom, va reaccionar amb xiulets constants. A l’uníson, gran part de la graderia li va dedicar un sonor “tonto, tonto”. En comptes de calmar-se i centrar-se en el joc, Vinicius va respondre elevant la tensió. Va ser llavors quan es va encarar directament amb els aficionats.
La situació va arribar al seu punt àlgid després del segon gol blanc. Mentre els seus companys celebraven amb normalitat, el brasiler va buscar l’àrbitre i li va dedicar un gest provocador. Les càmeres ho van captar clarament i les crítiques no van trigar a multiplicar-se.
El show a les xarxes socials després del partit
El més greu va arribar després del xiulet final. En lloc de reconèixer errors, Vinicius va recórrer a les seves xarxes socials. “Jo soc així”, va escriure a Instagram amb una foto assenyalant-se l’orella davant l’afició. Un missatge arrogant que va encendre encara més el debat.
A Oviedo, per primera vegada, va viure l’ambient hostil d’un estadi que no li perdonarà fàcilment. La graderia del Tartiere, que havia acudit en massa per gaudir del partit, es va sentir menyspreada. Vinicius no només va provocar, també va insultar el sentiment de milers d’aficionats.
El problema per al Real Madrid
El comportament de Vinicius genera un problema creixent dins del club blanc. El seu caràcter impulsiu i la seva tendència a perdre els nervis s’han convertit en una constant. Ni Ancelotti abans ni ara Xabi Alonso semblen capaços de controlar-lo. El vestidor necessita calma i ell ofereix el contrari.
En el mateix partit, Mbappé va arribar a posar-li la mà a la boca durant una celebració. Un gest que evidencia la preocupació interna per les seves reaccions. El francès, que ara lidera l’equip, sembla entendre millor com gestionar la pressió.
Una imatge cada cop més deteriorada
El preocupant és que la imatge de Vinicius a LaLiga es deteriora ràpidament. Cada jornada, una nova afició s’afegeix a la llista d’enemistats. Amb la seva actitud, alimenta un clima hostil que només el perjudica en el futur. Els àrbitres ja el tenen molt assenyalat.
El que va passar a Oviedo és un exemple clar d’aquest desgast. Va provocar, va simular, va insultar i va acabar el partit com si res hagués passat. La sensació és que no aprèn i que repeteix els mateixos errors una vegada i una altra.
Una temporada amb risc de convertir-se en tempesta
La campanya tot just comença, però Vinicius ja s’ha posat en el focus equivocat. El Mundial a tocar l’hauria de motivar, però sembla distret. Entre la competència amb Mbappé i la pressió de la banqueta, el seu comportament pot empitjorar.
El Real Madrid necessita el seu talent, no els seus espectacles continus. A Oviedo va quedar clar que l’afició vol futbol i respecte, no gestos provocadors. Si no canvia aviat, Vinicius corre el risc de ser recordat més per les seves polèmiques que per la seva qualitat.