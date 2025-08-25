Segon cop del Vila-real al Girona en poques hores: Nou fitxatge

Diumenge va ser un dia per oblidar a Montilivi. El Girona va encaixar una duríssima golejada per 5-0 davant el Villarreal, un marcador que va reflectir la diferència d’intensitat i de recursos entre tots dos equips. Tanmateix, la ferida esportiva no ha estat l’única que ha rebut el conjunt de Míchel.
Només 24 hores després, s’ha confirmat un segon cop emocional. I és que el submarí groc està molt a prop de fer-se amb els serveis d’Artem Dovbyk, el davanter que va brillar amb la samarreta del Girona fa només dues temporades.
L’atacant d’Ucraïna, actualment a l’AS Roma, es troba a la recta final de les negociacions per tornar a Espanya, aquesta vegada vestint els colors del Villarreal. Una notícia que no només suposa un reforç de luxe per a Marcelino, sinó també un cop dur per a l’afició gironina. Al Girona havien convertit Dovbyk en un símbol durant la seva etapa a Montilivi.
Villarreal negocia amb la Roma l’arribada de Dovbyk
Segons ha informat el periodista Sacha Tavolieri, les converses entre Villarreal i Roma estan molt avançades. L’acord contempla una cessió amb opció de compra i amb el club espanyol assumint íntegrament el salari del jugador. L’operació depèn ara que la Roma tanqui l’arribada d’un davanter centre, una cosa que podria resoldre’s en els pròxims dies abans del tancament del mercat.
Dovbyk, de 28 anys, no travessa un bon moment a Itàlia. En l’últim partit de la Serie A només va disputar 17 minuts, un senyal clar que no entra en els plans immediats de Gasperini. Amb contracte fins al 2029, l’ucraïnès busca recuperar protagonisme i LaLiga apareix com l’escenari perfecte per rellançar la seva carrera.
El Villarreal, per la seva banda, veu en ell una peça clau per reforçar el seu atac. La marxa imminent d’Etta Eyong ha deixat un buit important i el retorn de Dovbyk suposaria un salt de qualitat immediat.
Una ferida emocional per al Girona
A Girona la notícia s’ha rebut com un autèntic cop dur. La golejada a l’estadi de la Ceràmica diumenge ja havia deixat dubtes sobre el nivell competitiu de l’equip, especialment en defensa i en la capacitat de generar perill ofensiu. Ara, veure com un dels seus referents recents podria unir-se a un rival directe incrementa la sensació de vulnerabilitat.
Dovbyk va ser peça clau en l’ascens del Girona a l’estrellat europeu la temporada 2023/24, amb 24 gols que el van convertir en el sorprenent pichichi de LaLiga. La seva sortida posterior va deixar un buit que el club encara no ha pogut omplir del tot. El fet que pugui tornar al campionat per reforçar un rival directe en la lluita per places europees suposa un cop psicològic addicional.
El fitxatge de Dovbyk, si es confirma, seria la cirera a un mercat d’estiu molt potent del Villarreal. A les arribades de Renato Veiga, Moleiro, Rafa Marín, Thomas Partey i la compra definitiva de Buchanan —autor d’un hat-trick davant el Girona— s’hi sumaria ara Dovbyk.