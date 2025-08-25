Oficial: L'equip on juga Iñaki Peña, èxit de Deco

El FC Barcelona segueix immers en un estiu intens marcat per les sortides. Deco, director esportiu blaugrana, ha aconseguit un moviment estratègic molt valorat internament. Iñaki Peña, porter de la casa, va renovar contracte abans de sortir cedit. Una jugada que reforça tant l'estabilitat esportiva com el marge econòmic del club.
L'operació es va tancar després d'intenses converses amb diferents actors del mercat. El club necessitava alliberar massa salarial i Peña era l'opció idònia. Blindar-lo fins al 2029 abans de sortir va ser clau per a Deco. Així, el Barça assegura patrimoni, marge financer i minuts per al seu porter.
Una renovació clau abans de la cessió
Peña finalitzava contracte el 2026, cosa que preocupava el Barcelona. Cedir-lo sense ampliar el vincle hauria significat un risc enorme per a l'entitat blaugrana. Deco va ser clar: no hi hauria sortida sense renovació fins al 2029. La signatura va arribar abans del préstec i va permetre tancar un negoci rodó.
D'aquesta manera, el club assegura patrimoni i protegeix el futur del porter. Si torna consolidat, serà un reforç intern de primer nivell. En cas contrari, seguirà tenint mercat amb contracte llarg. Una maniobra que demostra la planificació estratègica de la direcció esportiva blaugrana.
Fair Play financer sota control
El Barcelona viu condicionat per les normes de LaLiga. Cada moviment ha d'alliberar espai per inscriure fitxatges pendents. Amb la sortida de Peña, el club obté un respir important. Gràcies a això, Wojciech Szczesny podrà inscriure's immediatament com a porter suplent.
El polonès estarà disponible per al pròxim partit contra el Rayo Vallecano. Es tracta d'una gestió que combina necessitat esportiva amb compliment normatiu. Deco entén que sense ajustos d'aquest tipus, els nous fitxatges serien inviables. La cessió del porter català es converteix així en una victòria doble.
Altres noms pendents a la llista
L'èxit amb Peña no vol dir que la feina estigui acabada. Queden operacions obertes amb Oriol Romeu i Héctor Fort, que encara busquen destí. El club necessita donar sortida a Romeu per inscriure Gerard Martín. Les converses estan molt avançades, però falten detalls sobre el club de destinació.
També cal tancar la situació de Fort, el futur del qual encara no es defineix. Deco insisteix que tot s'ha de resoldre aquesta setmana per evitar problemes més grans. El calendari no cedeix i LaLiga no donarà treva en matèria administrativa. La prioritat és que Flick tingui disponibles tots els seus homes com més aviat millor.
Una aposta personal de Deco
El de Peña no va ser casualitat ni fruit d'improvisacions. Deco feia setmanes que treballava per trobar la millor solució per al porter. La seva insistència a blindar el jugador abans de cedir-lo va ser fonamental. L'Elche va acceptar les condicions, conscient del potencial del porter.
L'estratègia recorda altres maniobres recents del Barcelona. Blindar joves valors abans de cedir-los s'ha convertit en costum. L'objectiu és que no es repeteixin pèrdues doloroses com en el passat. Deco vol un Barça amb patrimoni sòlid i futbolistes que generin valor constant.
Una victòria de gestió en un estiu complicat
L'estiu ha estat ple d'incertesa i retallades a Can Barça. Tanmateix, Deco ha demostrat capacitat per maniobrar en un context difícil. La cessió de Peña, unida a la seva renovació, n'és un clar exemple. S'allibera espai, es reforça patrimoni i el jugador guanya protagonisme.
En temps de limitacions financeres, la direcció esportiva necessita creativitat i fermesa. El cas Iñaki Peña passarà a considerar-se un dels grans encerts. Deco firma així una victòria de gestió en un estiu turbulent. Un èxit que demostra que encara hi ha marge per fer les coses bé.