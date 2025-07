Ex del Sevilla, València i de Pamela Anderson llança un atac contra Lamine Yamal

Lamine Yamal és a la boca de tothom. El jove jugador del Barça, que acaba d’assolir la majoria d’edat, segueix generant titulars pel seu rendiment al camp… i pels seus gestos fora d’ell. En les últimes hores, les crítiques no han arribat de qualsevol aficionat o tertulià ocasional, sinó d’un veterà amb experiència a LaLiga, a la selecció francesa i als focus mediàtics. La veu que ha carregat contra l’extrem blaugrana és la d’Adil Rami, conegut tant per la seva carrera esportiva com pel seu caràcter sense filtres.

Rami, que va passar pel Sevilla FC, el València CF i que fins i tot va ser parella de Pamela Anderson durant anys, ha esclatat al seu canal de Twitch. El seu discurs, lluny de ser moderat, ha apuntat directament a la personalitat i el comportament de Yamal fora del terreny de joc. Tot i que reconeix el talent del jugador del Barça, el seu to ha aixecat polseguera tant entre els seguidors del club català com entre els mitjans internacionals.

L’origen de la crítica: un gest cap a Cristiano que no va agradar

Tot va començar, segons el mateix Rami, amb un detall ocorregut durant la final de la Nations League entre Espanya i Portugal. En aquell partit, disputat a finals de juny, l’equip de Cristiano Ronaldo va ser subcampió després de caure a la tanda de penals. Com és costum, es va fer el tradicional passadís per als guanyadors. Però un instant captat per les càmeres es va fer viral: en passar per davant de Cristiano per recollir la seva medalla, Lamine Yamal va evitar el contacte visual amb el portuguès just quan aquest li allargava la mà.

| Twitter

Aquest gest, interpretat com una falta de respecte per alguns, va ser el detonant perquè Rami comencés a desconfiar de l’actitud del jugador blaugrana. “No em va agradar com li va donar la mà a Cristiano, ni com després va fer vídeos a la seva esquena. Allà em va canviar la percepció”, va explicar el francès. Des de llavors, segons les seves pròpies paraules, “no el puc ni veure”.

La festa d’aniversari, la imatge i l’estil de vida de Yamal

L’aniversari de Lamine Yamal també ha estat utilitzat per Rami com a argument per reforçar la seva crítica. La celebració del 18è aniversari del jugador, que va tenir lloc fa més d’una setmana, segueix generant comentaris a les xarxes socials per la seva ostentació. Joies, roba cridanera i una festa envoltada de luxes han estat assenyalades per alguns com a excessos impropis de la seva edat.

“Es queda amb el ‘10’ del Barça i es creu un nord-americà. És una merda. Organitza festes i ja se’n parla d’això en lloc del seu joc”, va denunciar Rami, visiblement indignat. Les seves paraules van ser acompanyades d’expressions vulgars que han multiplicat la polèmica a França i Espanya.

També es va referir a vídeos del jove jugador fent “tonteries amb els pantalons abaixats”, vinculant aquests gestos amb codis culturals de les presons dels EUA i Mèxic. Rami ho considera una provocació innecessària que pot condicionar negativament la seva imatge pública i el seu creixement com a esportista.

"M’importen un rave els que no estan contents, els fans del Barça, els fans de Lamine Yamal... M’importen un rave. Pel que fa al futbol, res a dir. És un crack. Segurament guanyarà Pilotes d’Or, Copes d’Europa i tot el que vulgueu. Però, humanament parlant, que li donin pel cul"