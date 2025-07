Ramón Álvarez de Mon ho confirma: Mbappé és una còpia de Lamine Yamal

Kylian Mbappé serà el nou dorsal número 10 del Real Madrid. La notícia, confirmada recentment per Ramón Álvarez de Mon i per altres mitjans especialitzats, ha donat molt que parlar, no només pel que significa dins del club blanc, sinó també pel que representa en el context del futbol mundial.

I el més curiós és que aquesta elecció coincideix, gairebé de manera simbòlica, amb l'assignació del dorsal 10 a Lamine Yamal al FC Barcelona. Casualitat o provocació? Ramón Álvarez de Mon, un dels periodistes més informats de l'entorn madridista, va avançar fa dies que Mbappé portaria el '10' en la seva nova etapa com a jugador del Real Madrid.

Tot i que molts pensaven que mantindria el dorsal 7, que també ha estat icònic en la seva carrera —i que va utilitzar Cristiano Ronaldo al club blanc—, finalment el francès optarà per un número carregat d'història al Santiago Bernabéu: el 10 de Luis Figo, de James Rodríguez, i en el seu dia, fins i tot, de Ferenc Puskás.

| Canva

I què té a veure Lamine Yamal?

La coincidència temporal ha aixecat més d'una cella. Just quan el FC Barcelona confirma que la seva jove joia, Lamine Yamal, lluirà el dorsal 10 a partir d'aquesta temporada, en substitució del mític Leo Messi, el Real Madrid anuncia que la seva nova estrella portarà exactament el mateix número.

Des d'alguns sectors de l'entorn culer ja es parla de “còpia” o fins i tot de “complex”. Segons aquesta visió, el Real Madrid ha reaccionat al cop d'efecte del Barça amb un moviment que intenta eclipsar-lo. Per a molts aficionats blaugrana, veure Lamine portar el 10 significa el relleu natural de Messi, el símbol d'un nou cicle.

| Canva

La comparació entre tots dos jugadors és més simbòlica que futbolística. Mbappé, als seus 26 anys, ja ha estat campió del món, màxim golejador de la Ligue 1 en múltiples temporades, figura de França i estrella consolidada. Lamine, amb només 17 anys, és una promesa brillant, però encara està en construcció.

El morbo del clàssic… ara amb dos déus

La temporada 2025-26 promet més tensió que mai. D'una banda, el Real Madrid presentarà el seu flamant número 10, Mbappé, com el gran estendard del seu projecte galàctic. De l'altra, el Barça posarà totes les seves esperances en Lamine Yamal, la perla de La Masia, que amb només 17 anys portarà la samarreta que una vegada va vestir Leo Messi.

Hi haurà clàssics amb doble dosi de simbolisme. Mbappé vs. Lamine. El número 10 blanc contra el número 10 blaugrana. Dues maneres d'entendre el futbol, dues edats, dos estils, dues narratives. Però sobretot, dos clubs que no deixen passar una oportunitat per marcar territori.

El que a simple vista pot semblar una mera elecció de dorsal, es converteix en un altre capítol més de l'eterna rivalitat entre Barça i Madrid. I si bé cada club pren les seves decisions internes amb independència, la veritat és que el futbol actual viu també dels gestos, les percepcions i els símbols.