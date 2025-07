El retorn somiat que es podria produir al Tenerife

En el futbol, els retorns de vells coneguts sempre generen debat. El CD Tenerife, immers en la reconstrucció després d’un descens dolorós a Primera RFEF, torna a ser protagonista al mercat. Les oficines de l’Heliodoro Rodríguez López viuen dies de planificació intensa, amb l’objectiu clar de tornar com més aviat millor al futbol professional. El futur de la banqueta no ofereix dubtes: Álvaro Cervera continuarà al capdavant de l’equip, cosa que convida a pensar en una plantilla renovada i ambiciosa.

Tanmateix, la possibilitat d’un retorn de Nano Mesa, un dels jugadors més emblemàtics i alhora controvertits que han vestit la samarreta blanquiblava en l’última dècada, afegeix encara més ingredients a un estiu ja de per si mateix agitat. Estadio Deportivo va sospitar fa unes setmanes que aquest moviment podria produir-se, ja que Nano Mesa s’ha deixat estimar pel club que el va veure créixer.

Nano Mesa es deixa estimar, però el club i l’afició dubten

El nom de Nano Mesa mai passa desapercebut a Tenerife. Format al planter tinerfeny i debutant al primer equip de la mà de Cervera, l’ariet ha declarat públicament el seu desig de tornar a casa. " Si el Tenerife està disposat a trucar-me, soc el primer que hi seré ", va afirmar en una entrevista recent, deixant clar que la seva motivació és màxima tot i portar més de dos anys fora dels terrenys de joc. Per a Nano, defensar de nou els colors blanquiblaus seria l’oportunitat perfecta per silenciar crítiques i reprendre la seva carrera. Tanmateix, ni el club ni l’afició semblen compartir el seu entusiasme amb la mateixa intensitat.

| Cádiz CF

El record de Nano Mesa a l’illa és agredolç. Va tenir moments brillants, sobretot en la seva primera etapa, quan la seva projecció el va portar a l’Eibar i més tard a clubs com Cádiz, Zaragoza, Levante, Sporting o Logroñés. La seva última etapa al Cádiz va acabar el 2022, i des de llavors roman sense equip, una dada que complica encara més qualsevol possibilitat real de retorn.

Un dels factors clau en aquest possible retorn és la relació amb Álvaro Cervera. El tècnic, que el va fer debutar a l’elit, es va mostrar sincer en ser preguntat per la premsa sobre Nano Mesa: "Jo vaig confiar molt en Nano, el vaig treure de juvenil, el vaig posar a jugar aquí... Però ara hi confio menys", reconeixia el míster blanquiblau. Cervera va ser responsable directe de diverses etapes del davanter, tant al Tenerife com al Cádiz, però en les seves últimes declaracions va deixar clar que la confiança no és la d’abans.

El tècnic sap que el proper curs serà complicat, amb la pressió de tornar el Tenerife al futbol professional en només un any i l’obligació d’encertar en els fitxatges. Apostar per un davanter que no competeix des de fa més de dos anys i que no compta amb el suport total de la graderia sembla, a hores d'ara, un moviment improbable.

La reconstrucció del CD Tenerife està en marxa, però el possible retorn de Nano Mesa desperta més dubtes que certeses. La seva voluntat i estima cap al club són innegables, però el futbol professional exigeix molt més. La direcció esportiva treballa en altres alternatives, mentre l’ariet continua llançant missatges d’amor etern a l’illa.