L'Athletic Club no es decideix: Les dues opcions que barallen per reforçar la defensa

El retorn a la Champions League ha tornat l'ambició a San Mamés i l'exigència també s'ha disparat als despatxos de l'Athletic Club. L'equip bilbaí es prepara per a una temporada històrica en què el salt de qualitat és una necessitat, sobretot en defensa. L'únic fitxatge tancat per ara ha estat Robert Navarro, mentre la renovació de Nico Williams ha servit també de bàlsam a l'afició.

Però la directiva sap que l'arribada d'un central és prioritària per respondre a les expectatives europees i mantenir la solidesa defensiva que ha caracteritzat l'equip en les últimes campanyes. Ernesto Valverde, coneixedor de les limitacions que suposaria afrontar el calendari europeu amb només tres centrals purs —Yeray, Vivian i Paredes—, ha demanat un reforç de nivell per afrontar el repte continental més gran.

El nom d'Aymeric Laporte és el que més sedueix a l'entorn blanc-i-vermell. L'ex del City, que milita ara a l'Al Nassr FC, és l'obsessió de San Mamés, tal com apuntaven des de MARCA. El defensa gal va deixar empremta durant els seus anys a Bilbao i mai no ha amagat el seu desig de tornar, especialment ara que la possibilitat de disputar la Champions i preparar el Mundial de 2026 és damunt la taula.

Les negociacions amb el club saudita no seran senzilles. L'Al Nassr va pagar el 2023 la gens menyspreable xifra de 27,5 milions d'euros pel seu traspàs. Ara, segons diverses fonts, no acceptarà una venda per menys de 30 milions. L'obstacle econòmic no acaba aquí: el salari de Laporte ronda els 25 milions d'euros anuals, una xifra inabastable per a qualsevol club europeu i que obligaria el jugador a rebaixar notablement les seves pretensions. Tanmateix, Laporte està disposat a sacrificar part del seu salari per tal de tornar a Bilbao. El seu fitxatge és una prioritat per al club, que somia tornar a veure l'internacional defensant la samarreta matalassera.

El cas d'Unai Núñez: a l'espera de moviments

Mentre Laporte acapara tota l'atenció mediàtica i directiva, Unai Núñez roman a l'expectativa. El central, format a Lezama, ha tornat al Celta de Vigo després d'una cessió al mateix Athletic la temporada passada. Els viguesos van abonar una mica més de set milions pel seu traspàs, però el seu futur no està assegurat. Núñez començarà la pretemporada amb el Celta, però no entra en els plans del tècnic Claudio Giráldez. El club gallec busca una sortida per al defensa, tot i que la seva alta fitxa dificulta qualsevol operació.

A Bilbao, Unai Núñez es perfila com a alternativa de menor cost, tal com han apuntat diversos mitjans. L'Athletic podria aconseguir el seu retorn per una quantitat inferior als quatre milions d'euros, un desemborsament molt per sota del que costaria Laporte. Però amb la negociació per l'internacional francès oberta, l'opció Núñez està, de moment, paralitzada. Només si les converses amb l'Al Nassr es refreden podria l'Athletic llançar-se pel defensa biscaí. Altrament, Núñez haurà de buscar nou destí al mercat d'estiu, en què tots els escenaris continuen oberts per a ell.

Una defensa de Champions necessita profunditat

L'ambició de competir a Europa no només passa per fitxatges cridaners, sinó també per mantenir una estructura sòlida i competitiva. Valverde ha deixat clar que necessita una defensa capaç de suportar la càrrega de tres competicions, i l'arribada d'un central és fonamental. L'última temporada va evidenciar la importància d'una rereguarda de garanties: l'Athletic va igualar el rècord de partits consecutius sense encaixar gol a la Lliga i va presumir d'un dels millors Zamora a la porteria d'Unai Simón.

A més, el club està pendent de tancar la incorporació de Jesús Areso, lateral d'Osasuna, l'arribada del qual sembla encarrilada a falta dels últims serrells. Aquest reforç, juntament amb un central de nivell, permetria a Valverde comptar amb una defensa de màximes garanties per afrontar el repte europeu i mantenir l'alt nivell competitiu que exigeix l'afició de San Mamés.