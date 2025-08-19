El Vila-real creua l’Atlàntic i pesca a la MLS: Relleu per a Gerard Moreno

La temporada que s'aproxima a Vila-real serà de màxima exigència. El conjunt groc torna a la Champions League i haurà d'afrontar també LaLiga i la Copa del Rei. Per a Marcelino García Toral, disposar d'una plantilla àmplia i competitiva és una necessitat, especialment en la parcel·la ofensiva. Les lesions de Gerard Moreno i Ayoze Pérez, unides a la càrrega de partits, han portat el club a intensificar la cerca de més jugadors atacants al mercat de fitxatges.
Quan tot just resten dues setmanes per al tancament de fitxatges, la direcció esportiva ha posat els ulls en un futbolista que arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic.
Tani Oluwaseyi, el davanter que negocia el Villarreal
L'escollit és Tani Oluwaseyi, atacant canadenc del Minnesota United. Segons va apuntar El Periódico Mediterráneo, les negociacions estan avançades i el club nord-americà demana al voltant de cinc milions d'euros pel seu traspàs. Es tracta d'un davanter de 25 anys, amb 1,88 metres d'alçada i que acumula 18 gols i 13 assistències a la MLS.
El seu perfil respon exactament al que busca Marcelino: potència física, capacitat per fixar centrals i velocitat a l'espai. A més, el jugador ja ha estat internacional amb el Canadà i va participar a l'última Copa d'Or, on va signar un gol i dues assistències.
Un relleu necessari per a un Gerard Moreno entre cotons
La situació física de Gerard Moreno preocupa al club. El capità groc tot just va poder tenir continuïtat la temporada passada i va tornar a lesionar-se en el recent enfrontament contra el Real Oviedo. Amb Ayoze Pérez també de baixa durant diverses setmanes, l'atac s'ha quedat curt d'efectius.
En l'últim partit, Marcelino va alinear Nicolas Pépé i Yeremy Pino a les bandes, mentre que la davantera va quedar per a Etta Eyong i el mateix Gerard Moreno. La irrupció d'Eyong, que ja suma dos gols amb el primer equip després de la seva explosió a Primera RFEF, és positiva, però Marcelino insisteix en la necessitat d'afegir experiència internacional.
Dos davanters per completar un atac de garanties
Oluwaseyi seria només el primer dels reforços en atac. El Villarreal busca també un altre davanter amb recorregut europeu que pugui assumir la titularitat de manera immediata. L'objectiu és completar una nòmina de fins a dotze jugadors per a les quatre posicions ofensives, incloent-hi extrems i puntes.
En paral·lel, podrien produir-se sortides com la de Denis Suárez, que té opcions de tornar al Celta, o la cessió de Pau Cabanes, que busca minuts en un altre destí. L'equilibri entre entrades i sortides marcarà el tancament de mercat a la Ceràmica.
L'aposta per Tani Oluwaseyi no és només esportiva, també estratègica. El davanter, nascut a Nigèria però nacionalitzat canadenc, té marge de creixement i un potencial retorn econòmic de cara al futur. Marcelino el veu com un perfil similar a Thierno Barry, tot i que amb més poder físic i determinació a l'àrea.