El Villareal cruza el charco y pesca en la MLS: Relevo para Gerard Moreno

La temporada que se avecina en Villarreal será de máxima exigencia. El conjunto amarillo regresa a la Champions League y deberá afrontar también LaLiga y la Copa del Rey. Para Marcelino García Toral, disponer de una plantilla amplia y competitiva es una necesidad, especialmente en la parcela ofensiva. Las lesiones de Gerard Moreno y Ayoze Pérez, unidas a la carga de partidos, han llevado al club a intensificar la búsqueda de más jugadores atacantes en el mercado de fichajes.

Cuando apenas restan dos semanas para el cierre de fichajes, la dirección deportiva ha puesto sus ojos en un futbolista que llega desde el otro lado del Atlántico.

Tani Oluwaseyi, el delantero que negocia el Villarreal

El elegido es Tani Oluwaseyi, atacante canadiense del Minnesota United. Según apuntó El Periódico Mediterráneo, las negociaciones están avanzadas y el club estadounidense pide alrededor de cinco millones de euros por su traspaso. Se trata de un delantero de 25 años, con 1,88 metros de estatura y que acumula 18 goles y 13 asistencias en la MLS.

Su perfil responde exactamente a lo que busca Marcelino: potencia física, capacidad para fijar centrales y velocidad al espacio. Además, el jugador ya ha sido internacional con Canadá y participó en la última Copa de Oro, donde firmó un gol y dos asistencias.

Un relevo necesario para un Gerard Moreno entre algodones

La situación física de Gerard Moreno preocupa en el club. El capitán amarillo apenas pudo tener continuidad la temporada pasada y volvió a lesionarse en el choque reciente contra el Real Oviedo. Con Ayoze Pérez también de baja durante varias semanas, el ataque se ha quedado corto de efectivos.

En el último partido, Marcelino alineó a Nicolas Pépé y Yeremy Pino en los costados, mientras que la delantera quedó para Etta Eyong y el propio Gerard Moreno. La irrupción de Eyong, que ya suma dos goles con el primer equipo tras su explosión en Primera RFEF, es positiva, pero Marcelino insiste en la necesidad de sumar experiencia internacional.

Dos delanteros para completar un ataque de garantías

Oluwaseyi sería solo el primero de los refuerzos en ataque. El Villarreal busca también otro delantero con recorrido europeo que pueda asumir la titularidad de inmediato. El objetivo es completar una nómina de hasta doce jugadores para las cuatro posiciones ofensivas, incluyendo extremos y puntas.

En paralelo, podrían producirse salidas como la de Denis Suárez, que tiene opciones de volver al Celta, o la cesión de Pau Cabanes, que busca minutos en otro destino. El equilibrio entre entradas y salidas marcará el cierre de mercado en La Cerámica.

La apuesta por Tani Oluwaseyi no es solo deportiva, también estratégica. El delantero, nacido en Nigeria pero nacionalizado canadiense, tiene margen de crecimiento y un potencial retorno económico a futuro. Marcelino lo ve como un perfil similar a Thierno Barry, aunque con más poder físico y determinación en el área.