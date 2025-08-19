Fitxatges Mirandés: Prometia molt, les lesions el van minvar, oportunitat de renéixer

La Real Sociedad ha començat el mercat amb un objectiu molt clar. Donar sortida als jugadors descartats s'ha convertit en una prioritat urgent. El club necessita alliberar fitxes i trobar destins adequats per a tothom. Un dels futbolistes afectats és un davanter amb recorregut important.
La proposta del Mirandés
El conjunt burgalès va posar sobre la taula una cessió interessant. La idea és incorporar experiència a un projecte jove i competitiu. Els primers contactes han estat positius i les converses han avançat ràpidament.
Aquest dilluns, segons fonts properes, l'acord ja està gairebé tancat. El davanter va acceptar l'opció de marxar cedit al Mirandés. Només resten detalls burocràtics abans que la seva arribada sigui oficial.
Es tracta de Carlos Fernández, que té contracte amb la Real fins al 2027. El sevillà vol retrobar-se amb la millor versió que va mostrar en el passat. A Miranda tindrà minuts i l'oportunitat de recuperar confiança. Ell mateix va reconèixer que a la Real no hi havia espai. “Sé que hi ha molts davanters i vull sortir”, va declarar.
Un davanter amb experiència
Carlos Fernández ja coneix bé tant la Primera com la Segona Divisió. Ha acumulat partits importants i sap què significa liderar un atac. També aporta joc d'esquena, capacitat associativa i cert olfacte golejador.
La temporada passada, la seva cessió al Cádiz va deixar sensacions força dispars. Va aconseguir minuts, tot i que no va assolir la continuïtat que necessitava per brillar. Ara, aquesta nova oportunitat pot ser definitiva per recuperar el seu nivell esportiu.
L'equip d'Anduva vol reforçar-se amb futbolistes capaços de marcar diferències. La incorporació de Carlos encaixa perfectament en aquesta planificació de mercat. Fran Justo espera comptar amb ell des del primer entrenament. La seva experiència servirà d'ajuda a un grup ple de joventut.
La situació de la Real Sociedad
El club donostiarra encara ha de donar sortida a diversos descartes més. Noms com Sadiq, Javi López o fins i tot Odriozola busquen acomodament. Les properes setmanes seran decisives per tancar totes aquestes carpetes pendents.
La direcció esportiva també sospesa reforçar el centre del camp realista. Tot i que Aperribay va assegurar que era poc probable, existeixen moviments interns. El mercat encara pot oferir sorpreses d'última hora.
Per a Carlos, aquesta cessió representa una gran oportunitat professional. A Miranda podrà tenir protagonisme i jugar en una lliga exigent. El seu objectiu és clar: recuperar sensacions i demostrar que encara té nivell. La Real, per la seva banda, aconsegueix alliberar espai i salari a la seva plantilla. El Mirandés suma un reforç de garanties.
El futur immediat
Ara només falta la confirmació oficial i la presentació a Anduva. L'afició espera veure'l aviat amb la samarreta vermella a la gespa. Si tot avança segons el previst, podria debutar en pocs dies. La cessió de Carlos Fernández obre un nou capítol a la seva carrera. Anduva serà l'escenari on intentarà retrobar-se amb el seu millor futbol.