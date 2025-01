El Valladolid toca fons: La lesió que més mal li fa a Ronaldo

La vigília del Dia de Reis pintava amb tons d'il·lusió per a un Real Valladolid que arribava a la Copa del Rei amb l'objectiu d'imposar-se a un rival de menor categoria, l'Ourense, i reforçar la seva moral de cara als pròxims compromisos de lliga. No obstant això, el resultat va ser molt diferent de l'esperat. El conjunt de Diego Cocca es va veure sorprès per l'empenta i la determinació de l'Ourense, que va acabar imposant-se per 3-2 davant la mirada atònita dels aficionats.

Entre la pluja, un camp pesat i la mala sort en els minuts finals, el quadre blanquivioleta va acabar signant una de les derrotes més doloroses d'aquesta temporada, engrandida encara més per la preocupació que desperta la lesió de la seva gran estrella, Raúl Moro, l'absència del qual podria afectar de manera molt seriosa la plantilla que presideix Ronaldo Nazário.

La importància d'aquest jove extrem ha quedat de manifest en la seva aportació recent, no només a la Copa, sinó també a LaLiga. Amb 18 partits disputats i uns números que inclouen 4 gols i 2 assistències entre ambdues competicions, Raúl Moro encarna la il·lusió del club i l'afició.

La seva velocitat i habilitat per desbordar per la banda l'han convertit en peça clau, i també en una de les sensacions del mercat de fitxatges d'hivern, en el qual equips com l'Ajax o el Nottingham Forest s'han mostrat especialment atents a la seva situació contractual. El cop de la seva possible lesió de gravetat arriba, per tant, en el pitjor moment, tant a nivell esportiu com econòmic per al Pucela.

| Real Valladolid

Primeres impressions positives

No obstant això, tot va quedar en un ensurt. Durant l'eliminatòria copera, Raúl Moro es va lluir amb un golàs que mostrava de nou la seva qualitat, però poc després es va produir el dramàtic gir dels esdeveniments. El genoll dret se li va quedar clavat al camp xop d'O Couto, i el mateix jugador va reconèixer davant els micròfons de Radio MARCA que va sentir un gran ensurt. Malgrat abandonar el terreny de joc pel seu propi peu, el cop psicològic per a l'equip va ser demolidor.

Diego Cocca va admetre en roda de premsa que tot havia quedat, almenys de moment, en un "ensurt" que caldrà avaluar amb proves mèdiques específiques. Així i tot, la inquietud dins i fora de Valladolid és notable, tenint en compte la possibilitat que la lesió revesteixi major gravetat i freni no només la progressió esportiva del jugador, sinó també l'interès dels grans clubs europeus pel seu fitxatge.