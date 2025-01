Ni UD Las Palmas ni Almeria: El destí d'un dels cracks del Zaragoza

El nom d'Iván Azón ha irromput amb força en el mercat de fitxatges de LaLiga Hypermotion. El jove davanter aragonès, amb contracte fins al juny de 2025, semblava tenir-ho tot a favor per escollir el seu pròxim destí entre una àmplia llista d'equips espanyols—l'Almeria, la UD Las Palmas, el Getafe, Osasuna, Valladolid o València—, que desitjaven reclutar-lo per fer un salt de qualitat en atac. No obstant això, la irrupció a última hora del Como, conjunt de la Serie A italiana propietat d'un grup inversor en el qual Cesc Fàbregas juga un paper rellevant com a entrenador, ha canviat radicalment el panorama.

Tal com va avançar el periodista Fabrizio Romano, les negociacions entre el Como i l'entorn d'Iván Azón es troben molt avançades. A l'espera de la signatura oficial, tot apunta que el futbolista maño farà les maletes rumb al nord d'Itàlia aquest mateix hivern. Curiosament, també coincidiria allà amb l'exbètic Assane Diao, la venda del qual al club transalpí per una xifra propera als onze milions d'euros es troba en la fase final. De tancar-se ambdós acords, el Como sumaria a la seva plantilla dues joves promeses espanyoles amb una notable projecció internacional.

Un bagatge llamatiu per a la seva edat

Als seus 22 anys, Iván Azón ja ha recorregut un llarg camí a la Segona Divisió espanyola. Format a El Olivar, el Real Zaragoza el va incorporar al seu juvenil en la temporada 2019/2020, aprofitant un període en què el club va disputar la UEFA Youth League. El seu potencial aviat va quedar clar per a la direcció esportiva aragonesa, que no va dubtar a ascendir-lo al primer equip. Des de llavors, ha disputat 147 partits oficials amb el conjunt blanquillo, en els quals ha anotat 26 gols. Aquestes xifres, unides al seu potent físic i capacitat de sacrifici, l'han convertit en un dels davanters més cobejats de la categoria.

En la present campanya 2024/2025, Iván Azón no ha decebut. En 22 encontres (21 en Segona Divisió i 1 en Copa del Rei) ha marcat 7 gols i repartit 2 assistències, mantenint el Real Zaragoza en la lluita per objectius ambiciosos. Les seves prestacions li han valgut per entrar en l'òrbita de diversos clubs de l'elit, temptats per la seva joventut i la seva solvència de cara al marc rival.

L'interès italià: Per què el Como?

La proposta econòmica i esportiva del Como ha superat, pel que sembla, la d'altres pretendents. L'Almeria oferia un contracte per sis anys a raó d'un milió d'euros per temporada, mentre que el Getafe i altres equips de Primera contemplaven acords de menor durada però salaris semblants. La decisió d'Azón respondria a diversos factors, entre ells la possibilitat de jugar a la Serie A, un context cada vegada més atractiu per als jugadors joves que volen explotar en un campionat de prestigi. A més, el Como s'ha reforçat recentment amb noms de pes i compta amb la implicació de figures com Cesc Fàbregas, cosa que dona un plus d'ambició al seu projecte.

Si finalment es confirma el pas, Azón compartiria vestidor amb altres espanyols que han optat pel repte italià i amb futbolistes de recorregut, com Andrea Belotti o Patrick Cutrone, que figuren actualment a la plantilla, així com amb Assane Diao (procedent del Betis). El davanter saragossà s'unirà així a la creixent llista de futbolistes de LaLiga que, en el seu desig de fer un salt en la seva carrera, trien emprendre rumb a Itàlia, allunyant-se de la frenètica pugna espanyola. Es tanca així un capítol en la carrera d'un dels cracks del Zaragoza, que, per edat i progressió, encara guarda diverses pàgines emocionants per escriure.