El Real Valladolid a punt de fer la venda més mediàtica de la seva història

El mercat d'hivern ja ha començat i amb ell sorgeixen rumors que podrien canviar el panorama de la Lliga espanyola. Al Real Valladolid, el nom de Raúl Moro és a la boca de tothom, després del fort interès mostrat per l'Ajax per incorporar el jove extrem, segons ha informat Fichajes.net. Als seus 22 anys, aquest futbolista nascut a Abrera (Barcelona) ha brillat amb llum pròpia en la present temporada, en la qual ha sumat 18 partits (17 a LaLiga i 1 a la Copa del Rei), registrant 4 gols i 2 assistències.

L'equip neerlandès, amb una arrelada tradició d'apostar pel talent jove, es perfila com el principal candidat per tancar el seu fitxatge. La velocitat, la capacitat de desequilibri i el desvergonyiment ofensiu de Raúl Moro l'han convertit en un jugador clau en l'esquema blanquivioleta. El seu valor de mercat, actualment xifrat en 5 milions d'euros segons dades de Transfermarkt, s'ha incrementat de forma constant al llarg dels últims mesos, reflectint el creixement que ha experimentat des de la seva arribada al juliol de 2023.

L'extrem català està sota contracte fins al juny de 2028, però el Real Valladolid podria veure's obligat a negociar si l'oferta econòmica és prou temptadora. Sobretot, es parla que l'Ajax posaria sobre la taula una xifra rècord per a l'entitat vallisoletana, que la convertiria en la major venda de la seva història.

Una lesió que frena les negociacions

No obstant això, el traspàs, que semblava encarat, ha patit un revés inesperat. En el partit de Copa del Rei disputat aquest diumenge al migdia, Raúl Moro va caure lesionat i va abandonar el terreny de joc plorant, cosa que posa un interrogant sobre el seu estat físic. Aquesta situació ha derivat en què les negociacions amb l'Ajax estiguin en stand by de forma provisional. Fins que es conegui l'abast de la dolència i el seu temps de recuperació, el conjunt neerlandès podria replantejar-se els termes de l'operació o esperar que es confirmi que no es tracta d'un problema de llarga durada.

A Pucela, la possible sortida de Raúl Moro generaria un impacte notable, sobretot en l'àmbit esportiu. Amb l'equip lluitant per no despenjar-se de la lluita per mantenir-se a Primera Divisió, el tècnic es veuria privat d'un dels seus jugadors més determinants en atac. Mentrestant, l'Ajax té clar que l'estil de joc de Raúl Moro —ràpid, vertical, amb bon toc— s'adaptaria de meravella a la filosofia d'un club acostumat a potenciar el talent jove i a treure-li un alt rendiment tant a l'Eredivisie com a Europa.