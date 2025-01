El València prepara el seu fitxatge més mediàtic des de fa anys

Hi ha un nom que ressona com el moviment més mediàtic per al conjunt ‘ché’ en els últims temps. Seria, sens dubte, un cop d'efecte molt similar al que van suposar en el seu dia els aterratges de figures com Edinson Cavani, Nani o, més enrere en el temps, l'arribada de llegendes com Mario Kempes o Claudio ‘Piojo’ López.

La situació del València és crítica: l'equip es troba a la zona baixa de la classificació a LaLiga EA Sports i Carlos Corberán, relleu de Rubén Baraja, ha demanat solucions urgents. Amb la necessitat de sumar experiència i qualitat, la figura de James Rodríguez ha tornat a emergir com una salvació possible, segons ha informat Fichajes.net. El cafeter, actualment al Rayo Vallecano (després del seu pas per clubs com Al-Rayyan, Olympiacos o São Paulo), no està tenint la continuïtat desitjada en els plans d'Íñigo Pérez. Les estadístiques d'aquesta temporada amb el conjunt franjirroig no són precisament brillants: només 7 partits disputats, 205 minuts i sense gols en el seu haver, malgrat comptar amb un valor de mercat de 2,5 milions d'euros i un contracte que expira el 30 de juny de 2025. De fet, no ha anat convocat en els últims quatre partits i en l'entorn del club madrileny ja parlen d'una possible rescissió contractual.

| @rayovallecano

Un vell anhel de James… i del València

L'interès mutu no és nou. Fa un parell d'anys, el mateix James va reconèixer que fitxar pel València seria un somni: “Aniria caminant per signar el contracte”. En aquell moment, les negociacions no van arribar a bon port, però les circumstàncies actuals podrien obrir-li les portes de Mestalla. La seva elevada fitxa al Rayo i el seu escàs protagonisme en els esquemes del seu actual entrenador permetrien al club madrileny alleugerir massa salarial, mentre que James, als seus 33 anys, tindria l'oportunitat de rellançar la seva carrera en un ambient d'alta exigència com el valencianista.

No és la primera vegada que el València intenta donar un cop al mercat en moments de crisi esportiva. A finals d'agost de 2022, l'arribada d'Edinson Cavani va generar una gran expectació, però la irregularitat de l'equip i la falta d'un projecte clar van fer que l'uruguaià no pogués brillar del tot. També va passar quelcom similar el 2016 amb el fitxatge de Nani, després d'una Eurocopa sobresortint amb Portugal. Ambdós exemples evidencien la voluntat de l'entitat d'atreure futbolistes amb renom per reviure la passió de l'afició i, al mateix temps, apuntalar el nivell competitiu.

| CONMEBOL

Per què encaixa James?

James Rodríguez ha demostrat, al llarg de la seva carrera —en la qual ha passat per Real Madrid, Bayern München i Everton, entre altres—, una capacitat de lideratge a la mitjapunta i una qualitat tècnica que podria donar un salt de qualitat a la medul·lar valencianista. L'equip de Corberán, mancat d'enginy en l'última passada i amb problemes de cara al gol, es beneficiaria de la visió de joc i de l'encert a pilota parada del colombià. Sense anar més lluny, cal recordar que el bo de James va ser el millor jugador de la passada Copa Amèrica.