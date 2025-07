Ni València ni Reial Societat: Umar Sadiq troba per fi nou equip

Umar Sadiq apura les seves últimes hores de vacances a la seva Nigèria natal, on continua sent un autèntic ídol a Kaduna, la seva ciutat d'origen. El davanter de la Real Sociedad ha estat captat en partits informals portant la samarreta del Valencia CF, una imatge que ha alimentat els rumors sobre el seu futur.

Ni la Real Sociedad, ni el cos tècnic de Sergio Francisco, ni el mateix Sadiq semblen desitjar prolongar més una relació que fa mesos que està trencada. El davanter nigerià no entra en els plans del nou projecte txuri-urdin i així li ho han fet saber. Tot i això, a dia d'avui no hi ha un acord tancat per a la seva sortida, cosa que està generant frustració a l'entorn del jugador.

Sadiq, cada cop més impacient

Des de Nigèria, mitjans com Complete Sports han afirmat que Sadiq està "desesperat" per sortir de Sant Sebastià. El futbolista esperava tenir resolt el seu futur abans de reincorporar-se a la pretemporada, però els contactes amb possibles destins encara no han cristal·litzat en una oferta ferma.

| VCF

La cessió al Valencia a la segona meitat de la temporada passada va servir perquè Sadiq recuperés sensacions i marqués gols decisius per a la permanència de l'equip de Mestalla. Tanmateix, el club xe va decidir no executar l'opció de compra, valorada en uns 9 milions d'euros. Des de llavors, l'atacant es troba en terra de ningú.

Sadiq, una figura cobejada… però amb condicions

No han faltat equips interessats. En els darrers dies ha transcendit que l'Elche, acabat d'ascendir a LaLiga EA Sports, ha preguntat per la seva situació. El conjunt il·licità només podria aspirar a una cessió, cosa que la Real Sociedad descarta completament, almenys de moment.

| Qué!

Un altre club que va sonar amb força va ser el Samsunspor, des de Turquia. Tanmateix, les negociacions no van avançar i l'operació no es va arribar a concretar. L'interès era real, però el poder econòmic del club turc era limitat i no arribava a les xifres que la Real exigeix pel nigerià.

Sadiq continua entrenant, però amb el cap fora

Tot i la incòmoda situació, Umar Sadiq manté una actitud professional. Es reincorporarà aquest dilluns als entrenaments amb la Real Sociedad, encara que tothom a Zubieta sap que el seu futur és fora del club. El davanter vol estar el mínim temps possible a Donostia i no amaga el seu desig de tancar la seva sortida tan aviat com pugui.

El mercat de fitxatges continua avançant, i en un estiu especialment dinàmic pel que fa a davanters, Sadiq es presenta com una oportunitat per a diversos equips que busquen pólvora sense pagar xifres desorbitades.

El nou club que ha irromput amb força

I en les últimes hores, ha aparegut un nou pretendent amb força: el Besiktas. Segons han confirmat fonts properes a l'entorn del jugador, el club turc ha accelerat converses amb la Real Sociedad després de la sortida de Ciro Immobile i malgrat l'arribada recent de Tammy Abraham.

El Besiktas busca un tercer davanter per completar la seva plantilla de cara a una temporada exigent, tant a la lliga com a les competicions europees. Umar Sadiq agrada pel seu físic, la seva capacitat de treball i el seu perfil complementari. De moment no hi ha un acord tancat, però les negociacions estan en marxa.