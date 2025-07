Carlos Corberán aposta fort per un jugador de la Bundesliga: oferta del València

El Valencia CF comença a moure's amb decisió al mercat de fitxatges. Després de setmanes d'incertesa i una planificació una mica improvisada, el club ha centrat ara els seus esforços a reforçar una de les posicions més debilitades de l'equip: el centre del camp.

La situació era preocupant: només Pepelu es manté com a migcampista pur en els esquemes del tècnic, mentre que Hugo Guillamón, tot i que segueix a l'equip, no entra en els plans de Corberán. La direcció esportiva, després de perdre Neyou i Javi Muñoz —que van signar pel Getafe—, s'ha vist obligada a mirar a l'estranger.

Un perfil físic amb experiència europea

D'entre les opcions estudiades, ha destacat un nom per sobre de la resta. Es tracta d'un migcampista nigerià de 27 anys, amb experiència a la Premier League i una gran temporada a la Bundesliga a l'esquena. És un jugador de perfil físic, fort en el xoc, amb bona col·locació i desplegament defensiu.

Aquest futbolista va disputar l'última temporada a l'Augsburg, on va acumular 34 partits oficials i va deixar bones sensacions. El seu rendiment va cridar l'atenció del cos tècnic del Valencia, que ara busca tancar la seva incorporació com una peça clau per dotar de solidesa el doble pivot.

Operació avançada i valor de mercat

Segons informa el periodista Mike McGrath, del Daily Telegraph, el Valencia ja ha presentat una oferta formal al Brentford, club al qual pertany el jugador. El seu valor de mercat se situa actualment en 7 milions d'euros, tot i que el club xe confia a rebaixar aquesta xifra mitjançant fórmules com la cessió amb opció de compra.

El jugador, que té contracte en vigor fins al 2027, no ha aconseguit consolidar-se com a titular indiscutible a Anglaterra, però sí que ha demostrat solvència en les seves etapes anteriors, especialment a Dinamarca i Alemanya. L'operació, per tant, no només respon a una necessitat tàctica, sinó també a una bona oportunitat de mercat.

Una petició expressa de Corberán

Carlos Corberán ha estat determinant en aquest moviment. Coneix bé el futbol anglès i sabia que allà podia trobar un perfil competitiu i adaptat al ritme de LaLiga. El tècnic necessitava reforçar com més aviat millor la sala de màquines, i aquest fitxatge encaixa amb les seves preferències: experiència, polivalència i compromís.

El Valencia també valora que el jugador ja domina l'anglès i ha passat per diverses cultures futbolístiques, cosa que facilitaria la seva adaptació al vestidor. A més, la seva arribada alleujaria la sobrecàrrega de minuts en Pepelu, i permetria a Almeida i Javi Guerra centrar-se en tasques més ofensives.

Una operació estratègica i necessària

El club necessitava un impuls en la seva planificació esportiva després de setmanes d'inactivitat. L'afició demanava reforços i el cos tècnic exigia incorporacions de nivell. Aquesta operació, sense ser mediàtica, pot resultar estratègica. Un jugador que pot rendir des del primer dia i que, si s'adapta, podria convertir-se en titular fix.

Enmig dels dubtes per la continuïtat d'altres futbolistes i amb una porteria en plena reestructuració, aquesta incorporació arriba com una bombolla d'oxigen per a Mestalla. Queda per veure si es tancarà en les pròximes hores, però tot apunta que hi ha optimisme a les dues parts.

El nom del nou migcampista

Necessita reforçar la seva columna vertebral, i aquest reforç encaixa a la perfecció en el nou projecte de Carlos Corberán. Físic, experiència i marge de creixement. I tot i que encara no és oficial, ja es coneix el nom del futbolista que podria vestir aviat la samarreta del Valencia. Es tracta de l'internacional nigerià Frank Onyeka.