Problema per a Marc-André Ter Stegen el primer dia d'entrenament

La pretemporada 2025/26 del FC Barcelona ha començat amb sorpresa: Marc-André ter Stegen no ha participat en la primera sessió grupal del conjunt barceloní. Segons ha informat el club, el porter alemany ha fet exercicis específics al gimnàs per unes "lleus molèsties", tot i que la seva absència ha reactivat els rumors sobre el seu futur incert a l'equip.

El context és delicat. Després de més d'una dècada defensant la porteria blaugrana, el cicle de Ter Stegen sembla acostar-se al seu final. Els senyals des de la directiva són clars, i l'arribada de Joan Garcia ho confirma: el Barça està apostant per un nou model a la porteria.

Canvi generacional sota pals

Ter Stegen ha estat durant anys un dels pilars de l'equip, protagonista de nits memorables a la Champions, LaLiga i Copa. Tanmateix, l'edat, l'historial recent de lesions i l'elevat cost de la seva fitxa han forçat el club a replantejar la seva posició a la plantilla.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

L'aposta per Joan Garcia no és improvisada. Es tracta d'un porter jove, format al planter de l'Espanyol, amb bona sortida de pilota i reflexos àgils, just el perfil que Flick busca pel seu sistema. A més, la seva arribada representa un missatge clar per a Ter Stegen: la titularitat ja no està assegurada.

Un contracte que complica les coses

El contracte de Marc-André ter Stegen amb el FC Barcelona expira el juny de 2028. A més, inclou ajornaments salarials que el club encara ha d'assumir. Això converteix la seva possible sortida en una operació complexa, tant a nivell econòmic com contractual.

| FCB, XCatalunya

Tot i això, l'entitat catalana no vol tensar la corda. El mateix Flick s'ha reunit recentment amb el porter per deixar clara la situació. El Barça no forçarà la seva marxa, però tampoc oferirà garanties de continuïtat sota pals. La decisió queda, en bona part, a les mans de l'alemany.

Treball específic i dubtes oberts

Durant el primer entrenament de pretemporada, Ter Stegen ha treballat al marge del grup, centrat en exercicis de gimnàs. Oficialment, es tracta de molèsties lleus, però a l'entorn del club es parla d'una estratègia per reduir la seva exposició mediàtica en aquests primers dies d'entrenament.

Mentrestant, els focus se centren en Joan Garcia i en la llista de jugadors del planter que busquen fer-se un lloc. L'absència de l'alemany no ha passat desapercebuda, especialment en un moment en què el Barça necessita alleugerir massa salarial i renovar energies.

Ter Stegen, camí a la sortida?

Ter Stegen no contempla ser suplent de manera prolongada. Amb el Mundial 2026 a l'horitzó, necessita minuts si vol optar a ser convocat amb Alemanya. La realitat és que avui no té ofertes formals damunt la taula, però el seu agent ja està sondejant el mercat.

El problema és que molts grans clubs europeus ja tenen les seves porteries cobertes. Les opcions es redueixen i cada dia que passa juga en contra seva. El Barça, per la seva banda, està disposat a facilitar la seva sortida, fins i tot pactant una rescissió si cal.

Un comiat que es cou a foc lent

Tot apunta que els dies de Ter Stegen al Barça estan comptats. Encara que no hi ha confirmació oficial, l'ambient ja ha canviat. El seu rol ha passat d'indiscutible a qüestionat, i el club es prepara per a un nou lideratge a la porteria. L'afició, dividida, observa amb nostàlgia i una certa resignació com un dels seus herois contemporanis comença a acomiadar-se.