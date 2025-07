El Reial Saragossa ja té porter: fitxatge 'top' de Primera

El Real Zaragoza continua immers en el disseny de la seva plantilla per a la pròxima temporada i hi ha una posició que concentra l'atenció: la porteria. La sortida de Femenías ha deixat un buit important sota pals, i des de la direcció esportiva s'han activat diverses operacions per reforçar la meta.

Han sonat amb força diversos noms a les oficines aragoneses. Alguns, com Diego Mariño, ja s'han esvaït: el veterà porter ha posat rumb a l'Albacete. D'altres, com Raúl Fernández del Mirandés o Fernando Pacheco, continuen a la llista, però amb negociacions encara poc avançades.

Un rol secundari que vol deixar enrere

Aquest porter fa dues temporades que és en un equip madrileny, on ha viscut a l'ombra del titular. Tot i formar part d'una plantilla que ha fet història classificant-se per a la Conference League, el seu paper ha estat més discret del que esperava.

| Canva

Només ha disputat 15 partits oficials en les dues últimes temporades, una xifra molt allunyada dels registres que va signar anteriorment en un altre club, on va arribar a jugar 34 partits en una sola temporada i va deixar la seva porteria a zero en 17 ocasions. Necessita canviar d'aires.

L'interès ve de lluny

Aquest mateix jugador ja va estar a l'òrbita del Zaragoza en mercats anteriors, però ara l'interès s'ha intensificat. També el Levante va mostrar desig de recuperar-lo, tot i que no ha mogut fitxa definitiva. Davant aquest panorama, el club aragonès podria prendre la davantera.

| Canva

A més, la situació en el seu equip actual és incerta. El titular argentí podria sortir del club, però no hi ha garanties que aquest jugador passi a ser el número u. La manca de continuïtat i el desig de sentir-se important l'empenyen a escoltar propostes que li assegurin protagonisme.

Tot i tenir ofertes d'equips de Primera, el porter valora seriosament tornar a Segona Divisió si això significa tenir minuts de manera regular. Per a ell, el més important no és tant la categoria com el rol que se li ofereixi. Tornar a sentir-se indiscutible, com en la seva etapa més brillant, és ara la seva prioritat.

A Saragossa agrada… i molt

Fonts properes al club aragonès reconeixen que aquest porter és un dels favorits del cos tècnic. El seu perfil agrada per la seva maduresa, la seva bona col·locació i el seu caràcter tranquil, quelcom molt valorat en una porteria on els nervis de vegades han jugat males passades.

A més, en comparació amb altres opcions que s'han esvaït —com Alejandro Iturbe, que jugarà a l'Elche—, aquest nom pren encara més força. L'afició també el rep amb bons ulls: és un porter que ja ha demostrat nivell en moments de pressió.

Final feliç a la vista?

El fitxatge encara no està tancat, però l'operació avança a bon ritme. Les converses ja han començat i des d'ambdues parts es percep voluntat d'arribar a un acord. Si es concreta, podria ser un dels moviments clau de l'estiu per al Zaragoza.

I tot i que no és una estrella mediàtica ni un porter internacional, sí que és un d'aquells fitxatges que fan equip i marquen la diferència en una lliga tan dura com la Hypermotion. A La Romareda desitgen el seu fitxatge. El nom del porter que ho canviaria tot és Dani Cárdenas.