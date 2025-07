Ni Valencia ni Real Sociedad: Umar Sadiq encuentra al fin nuevo equipo

Umar Sadiq apura sus últimas horas de vacaciones en su Nigeria natal, donde sigue siendo un auténtico ídolo en Kaduna, su ciudad de origen. El delantero de la Real Sociedad ha sido captado en partidos informales portando la camiseta del Valencia CF, una imagen que ha alimentado los rumores sobre su futuro.

Ni la Real Sociedad, ni el cuerpo técnico de Sergio Francisco, ni el propio Sadiq parecen desear prolongar más una relación que lleva meses rota. El delantero nigeriano no entra en los planes del nuevo proyecto txuri-urdin y así se lo han hecho saber. Aun así, a día de hoy no hay un acuerdo cerrado para su salida, lo que está generando frustración en el entorno del jugador.

Sadiq, cada vez más impaciente

Desde Nigeria, medios como Complete Sports han afirmado que Sadiq está "desesperado" por salir de San Sebastián. El futbolista esperaba tener resuelto su futuro antes de reincorporarse a la pretemporada, pero los contactos con posibles destinos no han cristalizado aún en una oferta firme.

| VCF

La cesión al Valencia en la segunda mitad de la temporada pasada sirvió para que Sadiq recuperara sensaciones y marcara goles decisivos para la permanencia del equipo de Mestalla. Sin embargo, el club che decidió no ejecutar la opción de compra, valorada en unos 9 millones de euros. Desde entonces, el atacante se encuentra en tierra de nadie.

Sadiq, una figura codiciada… pero con condiciones

No han faltado equipos interesados. En los últimos días ha trascendido que el Elche, recién ascendido a LaLiga EA Sports, ha preguntado por su situación. El conjunto ilicitano solo podría aspirar a una cesión, algo que la Real Sociedad descarta por completo, al menos de momento.

| Qué!

Otro club que sonó con fuerza fue el Samsunspor, desde Turquía. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y la operación no llegó a concretarse. El interés era real, pero el poder económico del club turco era limitado y no alcanzaba las cifras que la Real exige por el nigeriano.

Sadiq sigue entrenando, pero con la cabeza fuera

Pese a la incómoda situación, Umar Sadiq mantiene una actitud profesional. Se reincorporará este lunes a los entrenamientos con la Real Sociedad, aunque todos en Zubieta saben que su futuro está fuera del club. El delantero quiere estar cuanto menos tiempo en Donostia, mejor, y no esconde su deseo de cerrar su salida lo antes posible.

El mercado de fichajes sigue avanzando, y en un verano especialmente dinámico en cuanto a delanteros se refiere, Sadiq se presenta como una oportunidad para varios equipos que buscan pólvora sin pagar cifras desorbitadas.

El nuevo club que ha irrumpido con fuerza

Y en las últimas horas, ha aparecido un nuevo pretendiente con fuerza: el Besiktas. Según han confirmado fuentes cercanas al entorno del jugador, el club turco ha acelerado conversaciones con la Real Sociedad tras la salida de Ciro Immobile y pese a la reciente llegada de Tammy Abraham.

El Besiktas busca un tercer delantero para completar su plantilla de cara a una temporada exigente, tanto en liga como en competiciones europeas. Umar Sadiq gusta por su físico, su capacidad de trabajo y su perfil complementario. Por ahora no hay acuerdo cerrado, pero las negociaciones están en marcha.