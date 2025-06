El València insisteix per un jugador del Barça: Corberán el vol

Als despatxos del FC Barcelona tenen clares les seves prioritats de cara al mercat d'estiu. I una d'elles passa per alleugerir plantilla amb la marxa d'aquells jugadors que no entren als plans de Hans-Dieter Flick per a la temporada 2025-26. La situació econòmica obliga a prendre decisions que en un altre context potser haurien estat més prudents.

Un d'aquests casos fa temps que és sobre la taula. Es tracta d'un jugador format a La Masia, amb una projecció que generava il·lusió fa tot just un any, però el seu rendiment i la manca de minuts l'han relegat al fons del vestidor. La seva presència als entrenaments ha estat constant, però la seva aparició als partits ha estat anecdòtica.

Un problema enquistat que busca solució

La manca de minuts no ha estat una sorpresa. Des de la pretemporada, Flick ja va deixar clar que no el veia preparat per assumir un rol important al primer equip. Les jerarquies a la seva posició estan clarament definides, amb jugadors com Koundé, Araújo i Eric García per davant.

A això s'hi suma la possibilitat que arribi un nou reforç a la seva demarcació durant l'estiu, cosa que faria pràcticament impossible veure'l competir en igualtat de condicions. Malgrat aquest panorama, el futbolista ha mostrat en tot moment la seva voluntat de quedar-se.

El seu somni continua sent triomfar amb la samarreta del Barça, i no ha volgut escoltar propostes de sortida. Una actitud comprensible des del punt de vista emocional, però que xoca amb la lògica esportiva del club. La pressió perquè accepti marxar s'ha incrementat les darreres setmanes.

El Valencia s'avança a la resta

En aquest context ha aparegut el Valencia CF, un club amb tradició d'apostar per joves talents i que ha trobat en aquest futbolista una opció interessant per reforçar la seva defensa. Carlos Corberán, nou entrenador del conjunt ‘ché’, ha sol·licitat a la direcció esportiva que acceleri les converses amb el Barça.

Considera que el jugador pot aportar versatilitat, ja que pot actuar a ambdós laterals i fins i tot com a central, com ja va fer en etapes anteriors de la seva formació. Des de Mestalla, l'operació es veu amb bons ulls. El jugador encaixaria en una plantilla que necessita profunditat defensiva, i arribaria amb fam de minuts i amb marge per créixer.

A més, la voluntat del Barça d'alliberar una fitxa i reduir massa salarial facilita la negociació. Malgrat això, no serà una cessió simple: el club blaugrana vol incloure una opció de recompra o, com a mínim, mantenir cert control sobre la seva evolució.

Un futur que es decideix en dies

El futbolista encara no ha donat el "sí" definitiu, però tot apunta que les negociacions avancen a bon ritme. Tant el seu entorn com el seu agent entenen que el Valencia pot ser el destí ideal per rellançar la seva carrera, especialment si el tècnic està disposat a apostar per ell des del primer moment.

El que està clar és que el seu cicle al Barça ha arribat al final. La manca de confiança de Flick, unida a la pressió institucional per alleugerir plantilla, fa que la seva continuïtat al Camp Nou sigui inviable. La seva sortida s'oficialitzarà els pròxims dies si no hi ha canvis d'última hora.

El jugador en qüestió és Héctor Fort. El jove defensor blaugrana és molt a prop de deixar el Barça i convertir-se en nou futbolista del Valencia CF. Un nou començament a Mestalla pot ser just el que necessita.