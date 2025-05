L'única petició de Lamine Yamal per renovar amb el Barça: Joan Laporta posa pegues

La història recent del FC Barcelona està marcada pel repte constant de conjugar ambició esportiva i estabilitat financera. Mentre el club continua buscant fórmules per reforçar la plantilla i competir al màxim nivell, també s'enfronta a un dels reptes més complexos dels últims anys: renovar el seu major talent emergent sense posar en risc l'equilibri salarial que tant ha costat aconseguir. El cas de Lamine Yamal s'ha convertit, en qüestió de setmanes, en el centre de totes les mirades tant als despatxos del Camp Nou com en l'entorn mediàtic blaugrana.

Lamine Yamal, el desig d'un contracte històric al Barça

Pròxim a complir els 18 anys, Lamine Yamal ja ha trencat tots els rècords de precocitat al Barça i a la selecció espanyola. La seva irrupció a l'elit no només ha suposat un salt de qualitat per a l'equip, sinó que a més ha revolucionat la imatge del club a nivell internacional. Ara, la seva renovació és una prioritat absoluta i tot està preparat perquè signi el seu primer gran contracte professional com a futbolista de ple dret.

Segons ha informat el periodista Víctor Navarro, l'agència de Lamine Yamal ha posat sobre la taula una única petició clau: que el jove davanter es converteixi en el millor pagat de la plantilla. Aquesta sol·licitud, lluny de ser una qüestió merament econòmica, es sustenta en l'argument que Lamine és el jugador més determinant i mediàtic de l'equip, el que més genera tant al camp com fora d'ell.

| FCB

Tal com explica Navarro en el seu perfil de X (abans Twitter), l'agència considera que Yamal mereix estar en l'escala salarial més alta perquè "és el millor jugador ofensiu de l'equip, el que més genera a dalt, el que té alguna cosa diferent de la resta, el que més genera econòmicament i el més reclamat per a entrevistes i campanyes". I afegeix: "Per projecció i joventut i perquè serà candidat a tot".

Joan Laporta es manté ferm amb els nous límits salarials

El club, conscient de la importància de retenir Lamine Yamal i evitar la fuga de la seva major joia, està disposat a fer un esforç. No obstant això, Joan Laporta es manté inflexible en la nova política salarial. Com ja va avançar José Álvarez, ni els contractes de Lewandowski ni els de Frenkie de Jong —que superen el límit de 13 milions nets anuals— seran utilitzats com a referència per a futures renovacions. La consigna és clara: aquests sous pertanyen a una etapa anterior que Laporta no vol repetir.

La intenció del president és evitar que la massa salarial torni a descontrolar-se, una situació que ja va generar grans dificultats econòmiques en el passat. Laporta vol que el club segueixi un model sostenible en el qual cap jugador —per important que sigui— sobrepassi els límits marcats. En el cas de Lamine, el Barça accepta que sigui el millor pagat, però no a qualsevol preu.

L'acord, a prop: xifres, incentius i el "sí" pendent

Segons va avançar El Desmarque, la renovació podria tancar-se al voltant dels 16 milions d'euros bruts anuals, una quantitat que s'ajusta al topall dels 13 milions nets fixat per Laporta. A més, l'acord inclouria bonus per títols col·lectius i premis individuals, com la Pilota d'Or, un model cada vegada més freqüent en els grans clubs europeus per mantenir la motivació i el control financer.

Fonts del club asseguren que la negociació avança en bon camí, encara que l'última paraula la tindrà l'agència de Lamine, que continua pressionant per obtenir el reconeixement que consideren que el jugador mereix. El Barça, per la seva banda, valora tant la projecció com el rendiment immediat del canterà, sabent que la seva imatge i el seu impacte esportiu poden marcar una època.