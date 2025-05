Ni Cadaqués ni la Cerdanya: El pla dels jugadors del Barça per celebrar La Lliga

per Iker Silvosa

El FC Barcelona ha demostrat que, quan es tracta de celebrar títols, la imaginació i el bon ambient són tan importants com els trofeus. Després d'una temporada plena d'emocions, el club blaugrana ha convertit la setmana en una autèntica festa col·lectiva que encara no ha acabat. Oblida't de les clàssiques escapades a Cadaqués o a la Cerdanya: la plantilla ha decidit fer un gir inesperat i gaudir d'una nit molt especial a PortAventura World, l'icònic parc temàtic de Vila-seca i Salou.

Una celebració que no s'atura

Des que dijous passat el Barça es va proclamar campió de LaLiga a l'RCDE Stadium després de vèncer l'Espanyol, l'agenda de festes no ha donat treva. Tot va començar amb la tradicional explosió de joia al vestidor, seguida d'una visita d'alguns jugadors a la Ciutat Esportiva i una nit de discoteca a Luz de Gas, on la plantilla i el cos tècnic es van deixar veure fins a altes hores de la matinada.

Aquell dijous també va deixar imatges per al record, com la visita de diversos futbolistes a Ferran Torres, hospitalitzat després d'una operació d'apendicitis, abans d'unir-se a la resta de l'equip a la festa. Divendres, la ciutat de Barcelona es va bolcar en una espectacular rua que va reunir més de mig milió de seguidors als carrers, permetent que l'afició blaugrana compartís l'èxit amb els seus ídols a peu d'autocar.

| FCB

Diumenge va ser el torn de l'estadi Olímpic de Montjuïc, on, malgrat la derrota davant el Villarreal, el Barça va rebre el trofeu de campió de LaLiga a casa i ho va celebrar juntament amb l'afició i els seus familiars sobre la gespa. I la festa va continuar aquest dimarts amb un sopar de gala a Gavà, al qual van assistir tant jugadors com directius i parelles dels futbolistes.

PortAventura, el parc reservat per als tricampions

El colofó a aquesta setmana de celebracions no podia ser més original: PortAventura World obrirà les seves portes en exclusiva per als campions del Barça. Així ho ha avançat Jijantes FC, confirmant que aquesta nit el parc temàtic serà l'escenari d'una festa privada per a la plantilla, cos tècnic i familiars, en un ambient completament distès i allunyat de la pressió mediàtica.

Pràcticament tots els integrants del planter hi seran presents en una nit que promet ser inoblidable. Després de conquerir LaLiga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya, els blaugranes celebraran els èxits de la temporada gaudint d'atraccions, espectacles i, sobretot, de la bona companyia.

PortAventura ha estat la destinació triada pel club per posar el colofó a una campanya en què l'equip ha recuperat la seva millor versió, quedant-se fins i tot a les portes de la final de la Champions League. En aquesta ocasió, la cita no serà oberta al públic general, permetent als jugadors i els seus afins viure una experiència exclusiva i sense aglomeracions.