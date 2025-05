Joan Laporta pren una decisió important, afecta De Jong: 'Hi haurà una nova...'

per Iker Silvosa

La direcció esportiva del FC Barcelona segueix immersa en una profunda transformació per garantir el futur del club tant a nivell esportiu com econòmic. Als despatxos del Camp Nou, la recerca d'estabilitat financera s'ha convertit en una obsessió i, de fet, està marcant les decisions més importants dels últims mesos. Aquesta política, impulsada pel president Joan Laporta, apunta a una nova etapa en la gestió salarial de la plantilla blaugrana. L'objectiu és clar: que mai més l'economia condicioni el projecte esportiu.

El Barça i la necessitat d'un canvi estructural

No és cap secret que el Barça ha travessat una de les crisis econòmiques més greus de la seva història recent. Després d'anys de salaris desorbitats i una plantilla difícil de sostenir, l'arribada de Joan Laporta va portar amb si la promesa de sanar els comptes del club sense renunciar a l'ambició competitiva. En les últimes temporades, el club ha hagut de reinventar-se per poder fitxar i competir en igualtat de condicions amb els grans d'Europa, enfrontant a més les limitacions imposades pel Fair Play Financer.

Durant aquest procés, jugadors com Frenkie de Jong han tingut un paper clau. El neerlandès ha cedit econòmicament en diverses ocasions per ajudar a quadrar comptes, mostrant compromís amb el projecte. No obstant això, el context actual obliga a prendre noves decisions de pes que, inevitablement, afecten noms importants del vestidor.

La nova escala salarial: límits per a un futur sostenible

Segons ha informat José Álvarez en el seu compte de Twitter, Joan Laporta està decidit a mantenir la salut econòmica del club per sobre de qualsevol altra prioritat. Així ho resumeix el periodista: “Laporta primarà sempre la salut econòmica del club davant qualsevol situació. Ha sanejat el Barça de la crisi heretada i, a més, guanyant títols”.

Una de les mesures més significatives serà la implantació d'una nova escala salarial. Aquesta política busca posar fi als grans contractes que desajusten l'economia blaugrana i, a partir d'ara, cap futbolista podrà superar els 12 o 13 milions d'euros nets per temporada. Aquesta decisió té implicacions directes per a jugadors com Frenkie de Jong, el sou actual del qual ronda els 19 milions nets anuals i el contracte del qual finalitza el 2026. De fet, encara que existeix interès a renovar-lo, el club només contemplarà una ampliació sota la condició d'una rebaixa salarial considerable.

José Álvarez ho explica així: “Ha baixat radicalment els salaris augmentant el nivell de la plantilla. Hi haurà una nova escala salarial que no anirà més enllà dels 12/13M nets. Els contractes de Lewa i De Jong són els que estan per sobre. Això canviarà”.

El neerlandès és un jugador transcendental en els esquemes de Hansi Flick i al tècnic teutó li encantaria poder seguir comptant amb ell més enllà del 2026. Però per a Laporta l'important és sanar comptes. I això pot afectar en el sentit que, si decideix no acceptar aquesta reducció salarial i, per tant, no renovar, podria fins i tot marxar aquest mateix estiu.

La situació de Robert Lewandowski és diferent. El davanter polonès també té un contracte que excedeix el nou límit salarial, però en no haver-hi intenció de renovar el seu vincle més enllà del 2026, el club no contempla una modificació en les seves condicions. D'aquesta manera, el Barça posa el focus en els contractes que han de revisar-se i evita carregar encara més la massa salarial en el futur.

Quines conseqüències tindrà aquesta mesura en la plantilla?

La decisió de Joan Laporta suposa un canvi de paradigma. D'una banda, permet al Barça guanyar marge de maniobra en el mercat de fitxatges, facilitant la inscripció de nous jugadors sense posar en perill la sostenibilitat del club. D'altra banda, obliga a figures com De Jong a replantejar-se el seu futur i la seva relació contractual amb el club.

També està per veure si mantindrà aquest límit amb Lamine Yamal o si amb ell sí que està disposat a fer una excepció. Recordem que la renovació del jove talent és ja la prioritat del moment i que tot apunta que signarà un contracte de superestrella.